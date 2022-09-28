《經濟通通訊社２８日專訊》內地Ａ股近日震盪走低，匯豐研究發表報告，將今年底內地股

票指數目標下調１２％至２０％，不過較目前仍有６至８％的上升空間。上證綜合指數（滬綜指

）經調整今年底目標為３３００點，明年底為３６００點；今明兩年底滬深３００指數目標分別

為４２００點及４６００點，深證綜指為１２０００點及１３５００點。

匯豐指，過去一個季度低估了美國通脹導致的全球流動性收緊程度；中國疫情爆發的頻率和

動態清零政策的影響；以及新的共同基金發行量按年下降７７％，北向資金流入下降８４％，Ａ

股市場的流動性收縮。

匯豐亦將２０２０年中國與１９９０年代的日本比較，認為中國不太可能像日本９０年代般

收縮資產負債表。報告指，鑑於中國的ＧＤＰ增長勢頭強勁，加上人均ＧＤＰ較低、更強而有力

的產業政策，以及較低的股票估值，因此對中國更為樂觀。但較高房價和企業債務水平，以及較

早的人口下降，均或引發悲觀看法。（ｄｗ）



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