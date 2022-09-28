《神州經脈》人民銀行今日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０上調至２０％，以穩

定外匯市場預期。不過，人民幣跌勢不止，中間價、在岸價及離岸價全線急貶。人民幣貶值帶來

的走資擔憂下，滬深股市昨日（２７日）受維穩消息刺激，中斷四連跌，但今日再見跌浪。儘管

官媒《中國證券報》引述監管消息否認通過窗口指導在中共二十大召開期間維穩資本市場，但保

險、銀行板塊盤中異軍突起，仍然閃現國家隊維穩身影；有色、軍工、汽車、半導體等工業板塊

集體下跌，午後跌幅更擴大，導致Ａ股愈踩愈深，滬綜指全日收跌１﹒５８％，報

３０４５﹒０７點，在接近全日最低位收市，上日升幅全銷，更再刷新５月１０日以來收市新低

，動力電池等概念帶頭暴跌，深成指全日挫２﹒４６％，創業板指更瀉２﹒５７％。超過

４８００隻Ａ股股份中，只有約４００隻股份上升。交投仍冰封，兩市全日成交６４７２億元（

人民幣．下同），按日減少２﹒６％，惟值得留意的陸股通午後淨流出減少，全日流出超過３８

億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民幣中間價、在岸即期、離岸今日相繼暴跌。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早

低開２２０點子後未止瀉，盤中一度大跌９２８點低見７﹒２５０８，收盤仍瀉８７８點子報

７﹒２４５８，六連跌，續創自２００８年１月以來逾十四年半新低。離岸人民幣（ＣＮＨ）目

前大跌８１６點子，報７﹒２６１５，續失守７﹒２６關，且刷新有ＣＮＨ以來的２０１０年以

來最低紀錄。中間價今報７﹒１１０７，創２０２０年６月２日以來２７個月新低，較上個交易

日跌３８５點子，中間價過去９個交易日累跌２００６點或２﹒９％。內地將調整人民幣中間價

定價機制，減慢匯率貶值速度。據《路透》引述消息指，人民幣匯率報價行計劃這兩日起在人民

幣兌美元中間價報價，重新引入逆周期因子，助人民幣匯率保持雙向波動，對沖單邊貶值趨勢。

不過有交易員認為，除非中央入市穩定匯價，否則加入逆周期因子的實質效果有限。官媒《中證

報》發文引述業內專家指，從公開市場操作的角度，人行未來很大機會維持一定的逆回購操作力

度，繼續實施資金淨投放。人行將繼續綜合運用多種貨幣政策工具投放流動性，保持９月底銀行

體系流動性合理充裕，內地貨幣市場利率不會出現較大波動。



２﹒ 外媒昨日報道稱中國監管層近期通過電話方式，對部分基金和券商開展窗口指導，要求其

在中共「二十大」會議前夕和期間避免進行容易造成市場大幅波動的投資舉措，包括大規模的股

票賣出和買入。官媒《中國證券報》引述接近監管部門人士否認，指關於經紀商和基金經理接受

監管指導穩市場的報道屬不實消息，監管層近期未對券商、基金公司進行窗口指導。



３﹒ 外媒報道，美國參議院多數黨領袖舒默、眾議院議長佩洛西、包括共和黨參議員Ｊｏｈｎ

Ｃｏｒｎｙｎ在內的議員，呼籲總統拜登對中國的對外投資採取行政行動。早前報道指美國正

考慮限制美國企業投資中國科技公司，白宮計劃在未來幾個月內發布相關命令，惟有機會面臨法

律障礙。中國外交部發言人汪文斌指出，美方政客的有關做法只會讓自己畫地為牢、損人害己。

汪文斌稱，近年來，美方不斷泛化國家安全概念，強化不合理的投資審查，給外國企業正常經貿

投資合作製造困難和障礙，破壞國際經貿秩序和貿易規則，威脅全球產業鏈供應鏈穩定。此外，

中國駐美大使館舉行慶祝國慶７３周年網上招待會，駐美大使秦剛表示，中美關係是世界上最重

要的雙邊關係。當前中美關係面臨嚴峻挑戰，但中美擁有巨大共同利益和共同責任，合作是唯一

正確選擇。並強調台灣問題事關中國主權與領土完整，是中方核心利益所在，是中美關係中最重

要最敏感的問題。



４﹒ 國務院總理李克強２６日主持召開國務院常務會議，確定對政策支持、商業化運營的個人

養老金予以稅收優惠，對繳費者按每年１２０００元的限額予以稅前扣除，投資收益暫不徵稅，

領取收入實際稅負由７﹒５％降為３％。政策實施追溯到今年１月１日。此外，決定對部分行政

事業性收費和保證金實行階段性緩繳，涉及１１６０億元，進一步幫助市場主體減負紓困；新增

２２項「跨省通辦」事項，激發市場活力，便利群眾生活；部署抓好秋糧收穫和加強農業農村基

礎設施建設的措施。



５﹒ 國慶長假將近，惟新冠疫情影響持續，當局提倡就地過節，假期期間旅客進站乘車需持

４８小時內核酸陰性證明；自駕遊客每到一地主動核酸；多地景區調整防疫政策。中國交通運輸

部表示，國慶節假期，全國道路客運預計發送旅客２﹒１億人次，按年下跌約三成。此外，多間

投行在近期報告中對內地清零何時放寬做出預測，瑞銀最新預期，在１０月中舉行二十大後，新

冠疫情的清零政策會給予更大的彈性，但要在明年３月兩會舉行之後，防疫措施才可能有較明顯

的放寬。該行稱，假如在明年第二季清零政策有所放鬆，將可為消費從今年近乎零增長中復甦鋪

平道路。



６﹒ 再有內房被爆處財困邊緣，網傳旭輝（００８８４）董事局主席林中向內部發信，指目前

「斷供潮」讓多地政府進一步收緊監管資金提取，信中透露集團帳面有逾３００億現金，但絕大

部分「無法滿足企業的合理按需要使用」。另外有報道指，旭輝控股被指旗下項目信託借款未如

期支付款項，因銷售不及預期，被信託方要求進行提前清算。旭輝控股在港股市場大插３２％，

集團急回應，始終重信守約、履行承諾，全力保障各地項目高品質交付，不過行業整體性的持續

收緊導致公司帳面現金的下降，目前公司正在積極與金融機構溝通，會努力到最後一刻尋求解決

方案。



７﹒ 第三批國家組織高值醫用耗材集採昨日產生擬中選結果。此次集採根據頸椎、胸腰椎手術

的需要，覆蓋頸椎固定融合術等５種骨科脊柱類耗材，本次集採平均降價８４％。年意向採購量

共１０９萬套，佔醫療機構總需求量的９０％，涉及市場規模約３１０億元。內媒報道指，本次

集採平均降價８４％是明顯超出市場預期。分析指骨科脊柱類耗材集採將對未能中標企業的業績

造成不利影響，此外中標企業亦將面臨產品終端價格大幅下降的風險。同時，此次集採會進一步

推動國產品牌對外資品牌的替代。



８﹒ 據人行官網，人民銀行設立設備更新改造專項再貸款，支持製造業等領域設備更新改造，

專項支持金融機構以不高於３﹒２％的利率向製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶

等設備更新改造提供貸款。設備更新改造專項再貸款額度為２０００億元以上，利率１﹒７５％

，期限１年，可展期２次，每次展期期限１年。發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有

商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等２１家金融機構。按照金融機構發放符合要求

的貸款本金１００％提供資金支持。（ｄｗ）

