《經濟通通訊社２８日專訊》因應俄羅斯出兵烏克蘭，歐美多國對俄羅斯進行前所未有的聯

合經濟制裁，俄羅斯則以各種原因暫停對歐天然氣輸出，疑為報復歐洲的制裁行為。北溪天然氣

管道公司最新表示，北溪天然氣管道系統的三條管線遭到破壞，形容管線遭到前所未有的破壞，

無法估計天然氣管道系統幾時恢復正常運作。

歐洲多國均質疑俄羅斯當局是蓄意破壞管道，瑞典地震監測部門日前在波羅的海探測到兩次

爆炸，丹麥首相稱北溪天然氣管道的洩漏是「蓄意行動而非意外」造成，德國安全官員亦同意管

線破壞是暴力行為所致而非技術問題，不過俄羅斯克里姆林宮發言人稱，在調查結果出爐之前，

懷疑蓄意破壞還為時過早，不排除一切可能性。

管道受損意味著俄羅斯可能長期停止對歐大量輸氣，盡管天然氣價格未有明顯反彈，但Ａ場

天然氣板塊已經炒起，成為跌市奇葩。德龍匯能（深：０００５９３）飆８％，迪森股份

（深：３００３３５）升５﹒４％，水發燃氣（滬：６０３３１８）漲４﹒７％，九豐能源

（滬：６０５０９０）升４﹒５％，南京公用（深：０００４２１）升４％，洪通燃氣

（滬：６０５１６９）升３﹒４％，惠天熱電（深：０００６９２）走高３﹒３％。（ｅｙ）

