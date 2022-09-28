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AH股新聞

28/09/2022 09:51

《Ａ股焦點》北溪管道全遭破壞，德龍匯能飆８％九豐能源升近半成

　　《經濟通通訊社２８日專訊》因應俄羅斯出兵烏克蘭，歐美多國對俄羅斯進行前所未有的聯
合經濟制裁，俄羅斯則以各種原因暫停對歐天然氣輸出，疑為報復歐洲的制裁行為。北溪天然氣
管道公司最新表示，北溪天然氣管道系統的三條管線遭到破壞，形容管線遭到前所未有的破壞，
無法估計天然氣管道系統幾時恢復正常運作。
　　歐洲多國均質疑俄羅斯當局是蓄意破壞管道，瑞典地震監測部門日前在波羅的海探測到兩次
爆炸，丹麥首相稱北溪天然氣管道的洩漏是「蓄意行動而非意外」造成，德國安全官員亦同意管
線破壞是暴力行為所致而非技術問題，不過俄羅斯克里姆林宮發言人稱，在調查結果出爐之前，
懷疑蓄意破壞還為時過早，不排除一切可能性。
　　管道受損意味著俄羅斯可能長期停止對歐大量輸氣，盡管天然氣價格未有明顯反彈，但Ａ場
天然氣板塊已經炒起，成為跌市奇葩。德龍匯能（深：０００５９３）飆８％，迪森股份
（深：３００３３５）升５﹒４％，水發燃氣（滬：６０３３１８）漲４﹒７％，九豐能源
（滬：６０５０９０）升４﹒５％，南京公用（深：０００４２１）升４％，洪通燃氣
（滬：６０５１６９）升３﹒４％，惠天熱電（深：０００６９２）走高３﹒３％。（ｅｙ）

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