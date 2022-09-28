《經濟通通訊社２８日專訊》從事衛星導航技術的合眾思壯（深：００２３８３）日前公告

，與美國政府簽署《國家安全協議》，將在９個月內出售兩個海外子公司Ｈｅｍｉｓｐｈｅｒｅ

ＧＮＳＳ（加拿大半球）、Ｈｅｍｉｓｐｈｅｒｅ ＧＮＳＳ（ＵＳＡ）（美國半球），並不

再將兩家公司納入合併財務報表範圍。合眾思壯在公布消息前的本周一（２６日）股價跌停，昨

日（２７日）稍見反彈，半日再挫５﹒５％，報６﹒７７元人民幣，創近一個月新低。

協議規定，加拿大半球、美國半球不得與合眾思壯及其關聯公司建立新的知識產權關系，不

過各方可繼續現有的知識產權關係繼續業務運營；加拿大半球及美國半球需進行董事會改組，新

董事會成員應不少於３人，其中一人為現任ＣＥＯ，其餘新任董事必須為美國居民或加拿大居民

，且與合眾思壯無委托關係。

合眾思壯於２０１３年初收購Ｈｅｍｉｓｐｈｅｒｅ ＧＰＳ Ｉｎｃ。及其下屬公司部分

資產，公告提及的收購額不超過２０００萬美元。當時公司指，通過收購將有效提高公司在衛星

導航與定位領域的技術水平，貫徹公司持續鞏固專業市場的戰略目標，加強公司在北斗導航與位

置服務相關產業鏈中的領先地位。資料顯示，Ｈｅｍｉｓｐｈｅｒｅ ＧＰＳ擁有豐富的產品線

和７０多項專利，高精度板卡及測向產品當時的市佔率位居全球前三。（ｅｙ）

