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AH股新聞

28/09/2022 13:38

《Ａ股焦點》脊柱集採擬中選結果公布，醫療器械板塊逆市走強

　　《經濟通通訊社２８日專訊》第三批國家組織高值醫用耗材集採昨日（２７日）產生擬中選
結果。此次集採根據頸椎、胸腰椎手術的需要，覆蓋頸椎固定融合術等５種骨科脊柱類耗材，本
次集採平均降價８４％。年意向採購量共１０９萬套，佔醫療機構總需求量的９０％，涉及市場
規模約３１０億元（人民幣．下同）。
　　本次集採平均降價８４％，按約定採購量計算，預計每年可節約費用２６０億元。包括威高
骨科（滬：６８８１６１）、大博醫療（深：００２９０１）、春立醫療（滬：６８８２３６）
等在內的國產醫療器械企業成為本次集採的大贏家。
　　醫療器械板塊異動拉升，威高骨科升４﹒２％，大博醫療急升７％，春立醫療升０﹒４％。
尚榮醫療（深：００２５５１）漲停，報４﹒９６元。大博醫療（深：００２９０１）急升
６﹒７％，澳華內鏡（滬：６８８２１２）飆升４﹒７％，開立醫療（深：３００６３３）彈升
４﹒２％，九安醫療（深：００２４３２）揚３﹒９％，三諾生物（深：３００２９８）升
３﹒４％，海泰新光（滬：６８８６７７）升３％，理邦儀器（深：３００２０６）升２﹒９％
。（ｃａ）

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