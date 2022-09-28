《經濟通通訊社２８日專訊》第三批國家組織高值醫用耗材集採昨日（２７日）產生擬中選

結果。此次集採根據頸椎、胸腰椎手術的需要，覆蓋頸椎固定融合術等５種骨科脊柱類耗材，本

次集採平均降價８４％。年意向採購量共１０９萬套，佔醫療機構總需求量的９０％，涉及市場

規模約３１０億元（人民幣．下同）。

本次集採平均降價８４％，按約定採購量計算，預計每年可節約費用２６０億元。包括威高

骨科（滬：６８８１６１）、大博醫療（深：００２９０１）、春立醫療（滬：６８８２３６）

等在內的國產醫療器械企業成為本次集採的大贏家。

醫療器械板塊異動拉升，威高骨科升４﹒２％，大博醫療急升７％，春立醫療升０﹒４％。

尚榮醫療（深：００２５５１）漲停，報４﹒９６元。大博醫療（深：００２９０１）急升

６﹒７％，澳華內鏡（滬：６８８２１２）飆升４﹒７％，開立醫療（深：３００６３３）彈升

４﹒２％，九安醫療（深：００２４３２）揚３﹒９％，三諾生物（深：３００２９８）升

３﹒４％，海泰新光（滬：６８８６７７）升３％，理邦儀器（深：３００２０６）升２﹒９％

。（ｃａ）

