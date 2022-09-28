《經濟通通訊社２８日專訊》消費電子零件生產商歐菲光（深：００２４５６）昨日（２７

日）公告，副總經理、實際控制人的弟弟蔡高校被浙江省台州市公安機關監視居住。同時蔡高校

因個人原因辭去公司董事、副總經理職務，辭職後其不再擔任公司任何職務。公告當時表示其所

涉事項為其個人案件，與公司無關。

不過有傳媒發現，同日東田微（深：３０１１８３）公告，其董秘兼財務總監張小波因涉嫌

操縱證券市場罪被監視居住。而歐菲光過去多年以來均為東田微的第一大客戶，而且對張小波和

蔡高校執行監視居住的偵辦機構均為浙江省台州市公安機關。惟至今未知兩案是否存在聯繫。

歐菲光今早再度回應指，經初步了解，此事是其個人案件，與公司無關，不會對公司日常生

產經營活動產生不利影響。

蔡高校與歐菲光實際控制人蔡榮軍為親兄弟。而且蔡高校為裕高（中國）有限公司全資股東

，目前通過該公司間接持有歐菲光股份２﹒８４億股，約佔公司總股本８﹒７３％。而裕高（中

國）有限公司與實控人蔡榮軍為一致行動人。

歐菲光（深：００２４５６）早段跌２﹒４％，報５﹒６元人民幣。（ｄｗ）

