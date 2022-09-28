《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國務院總理李克強２６日主持召開國務院

常務會議，決定對部分行政事業性收費和保證金實行階段性緩繳，涉及１１６０億元（人民幣．

下同），進一步幫助市場主體減負紓困；新增２２項「跨省通辦」事項，激發市場活力，便利群

眾生活；部署抓好秋糧收穫和加強農業農村基礎設施建設的措施。



＊緩繳１４項行政事業性收費５３０多億元、工程項目質量保證金６３０億元＊



會議指出，針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶和製造業困難大的實際，加大紓困

力度，促進經濟回穩向上。在第四季度，再實行一批收費緩繳。一是緩繳耕地開墾費、污水和生

活垃圾處理費等１４項行政事業性收費，規模５３０多億元（人民幣．下同），不收滯納金。鼓

勵各地對地方涉企行政事業性收費實行緩繳，嚴禁亂收費。二是緩繳各類工程項目質量保證金，

規模約６３０億元。三是落實責任，言必行、行必果，確保市場主體受惠。



＊新增２２項「跨省通辦」事項＊



會議決定，在已實現１８７項政務服務「跨省通辦」基礎上，聚焦企業和群眾關切，新增

２２項覆蓋面廣、辦理頻次高的事項。對企業，實現電子繳稅、完稅證明開具、社保費申報等「

跨省通辦」；對個人，實現臨時身份證辦理、城鄉居民養老保險登記和待遇申請、門診慢特病費

用結算等「跨省通辦」。推動更多「跨省通辦」事項網上辦、一次辦；滿足老年人等線下辦事需

求，推行幫辦代辦等服務。

會議又指，民以食為天。從秋糧情況看，全年糧食產量能夠實現１﹒３萬億斤以上目標。要

不誤農時搶收秋糧，確保豐收入庫，落實秋冬種面積。加快農業農村基礎設施在建項目建設，開

工一批新項目，年內完成投資３０００億元以上。

