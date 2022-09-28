《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國資委會同上交所召開中央企業上市工作

座談會。國資委副主任翁杰明指出，上市是深化國有企業改革的重要舉措，是完善公司治理、提

升資源配置效率的重要途徑。下一步，國資委將推動中央企業用足用好資本市場工具和上市平台

，進一步做好上市工作。

數據顯示，截至２０２１年底，央企控股上市公司已達到４４４家，資產、利潤分別佔到央

企全部的約６７％和７９％，市值超過１９萬億元（人民幣．下同）。近五年，央企控股上市公

司累計募集股權資金約１﹒４萬億元、債權資金約６﹒６萬億元。

對於中央企業上市工作的下一步發力重點，座談會上提出了包括利用好上交所科創板平台、

加快中國特色現代企業制度建設、發揮市場化資源整合優勢，以及落實提高央企控股上市公司質

量要求四點。

翁杰明強調，中央企業要充分利用科創板平台，更好服務國家科技創新大局，推動科研實力

強、市場認可度高的子企業登陸科創板。同時，中央企業要採取發行股份購買資產、非公開發行

股票、換股吸收合併等方式，推動優質資產向上市公司集中，切實提升專業化整合工作效果。

據統計，２０２０年以來，中央企業向控股上市公司注入優質資產２４宗，資產金額

２６５３億元。

