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AH股新聞

28/09/2022 09:00

《中國要聞》脊柱集採擬中選結果公布，平均降價８４％超預期

　　《經濟通通訊社２８日專訊》第三批國家組織高值醫用耗材集採昨日（２７日）產生擬中選
結果。此次集採根據頸椎、胸腰椎手術的需要，覆蓋頸椎固定融合術等５種骨科脊柱類耗材，本
次集採平均降價８４％。年意向採購量共１０９萬套，佔醫療機構總需求量的９０％，涉及市場
規模約３１０億元（人民幣．下同）。
　　國家醫保局發布的結果顯示：佔脊柱手術量１╱３的胸腰椎後路固定融合術，其耗材平均每
套價格從３﹒３萬元下降至４５００元左右；其中，一些知名外資品牌每套平均價格從６萬元降
至４８００元左右。技術最新的胸腰椎微創手術，其使用的耗材平均每套價格從近４萬元下降至
５６００元左右。
　　內媒報道指，本次集採平均降價８４％明顯超出市場預期。分析指骨科脊柱類耗材集采將對
未能中標企業的業績造成不利影響，此外中標企業亦將面臨產品終端價格大幅下降的風險。
　
＊加速國產替代進口＊
　
　　共有１７１家企業參與本次集採，１５２家擬中選，中選率８９％。中選企業既包括美敦力
、強生等跨國企業，也有威高骨科、大博醫療、三友醫療等內資企業。
　　當中威高骨科（滬：６８８１６１）及旗下兩個關節品牌共獲１８個擬中選產品，為中選最
多；中選產品超過１０個的企業還有：大博醫療（深：００２９０１）、富樂科技收獲１１個擬
中選產品；科惠醫療、正天醫療、美敦力、施泰寶、三友醫療（滬：６８８０８５）收獲１０個
擬中選產品。
　　分析指，此前外資品牌在脊柱類耗材的市場份額佔主導地位。而此次此次集採後，會進一步
推動國產品牌對外資品牌的替代。（ｄｗ）

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