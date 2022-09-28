《經濟通通訊社２８日專訊》第三批國家組織高值醫用耗材集採昨日（２７日）產生擬中選

結果。此次集採根據頸椎、胸腰椎手術的需要，覆蓋頸椎固定融合術等５種骨科脊柱類耗材，本

次集採平均降價８４％。年意向採購量共１０９萬套，佔醫療機構總需求量的９０％，涉及市場

規模約３１０億元（人民幣．下同）。

國家醫保局發布的結果顯示：佔脊柱手術量１╱３的胸腰椎後路固定融合術，其耗材平均每

套價格從３﹒３萬元下降至４５００元左右；其中，一些知名外資品牌每套平均價格從６萬元降

至４８００元左右。技術最新的胸腰椎微創手術，其使用的耗材平均每套價格從近４萬元下降至

５６００元左右。

內媒報道指，本次集採平均降價８４％明顯超出市場預期。分析指骨科脊柱類耗材集采將對

未能中標企業的業績造成不利影響，此外中標企業亦將面臨產品終端價格大幅下降的風險。



＊加速國產替代進口＊



共有１７１家企業參與本次集採，１５２家擬中選，中選率８９％。中選企業既包括美敦力

、強生等跨國企業，也有威高骨科、大博醫療、三友醫療等內資企業。

當中威高骨科（滬：６８８１６１）及旗下兩個關節品牌共獲１８個擬中選產品，為中選最

多；中選產品超過１０個的企業還有：大博醫療（深：００２９０１）、富樂科技收獲１１個擬

中選產品；科惠醫療、正天醫療、美敦力、施泰寶、三友醫療（滬：６８８０８５）收獲１０個

擬中選產品。

分析指，此前外資品牌在脊柱類耗材的市場份額佔主導地位。而此次此次集採後，會進一步

推動國產品牌對外資品牌的替代。（ｄｗ）

