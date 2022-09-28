《經濟通通訊社２８日專訊》默沙東與國藥集團今日（２８日）聯合宣布，雙方簽署合作框
架協議，默沙東將其和Ｒｉｄｇｅｂａｃｋ公司合作研發的抗新冠病毒口服藥物莫納皮拉韋
（ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ）的經銷權和獨家進口權授予國藥集團，同時雙方將評估技術轉讓
的可行性，以便該藥物在中國境內生產、供應和商業化。
默沙東中國總裁田安娜曾在今年六月表示，新冠藥物莫納皮拉韋在華已遞交上市申請。據默
沙東公司官網顯示，莫納皮拉韋用於治療輕度和中度的新冠肺炎，為全球首個獲批的口服抗新冠
特效藥物。試驗結果顯示，在決定試驗成功的指標中，經過治療的輕度和中度新冠患者只有
７﹒３％需要住院，沒有死亡病例。
目前中國有兩款已經上市的新冠口服藥，包括輝瑞Ｐａｘｌｏｖｉｄ，以及國產抗新冠口服
藥真實生物的阿茲夫定片。除此之外，由日本藥企鹽野義與中國平安共同出資的平安鹽野義早前
宣布，該公司就研發中的新冠口服抗病毒藥物Ｓ－２１７６２２向中國國家藥品監督管理局藥品
審評中心（ＣＤＥ）開始提交新藥上市許可申請的相關準備資料。（ｄｗ）
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