《經濟通通訊社２８日專訊》默沙東與國藥集團今日（２８日）聯合宣布，雙方簽署合作框

架協議，默沙東將其和Ｒｉｄｇｅｂａｃｋ公司合作研發的抗新冠病毒口服藥物莫納皮拉韋

（ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ）的經銷權和獨家進口權授予國藥集團，同時雙方將評估技術轉讓

的可行性，以便該藥物在中國境內生產、供應和商業化。

默沙東中國總裁田安娜曾在今年六月表示，新冠藥物莫納皮拉韋在華已遞交上市申請。據默

沙東公司官網顯示，莫納皮拉韋用於治療輕度和中度的新冠肺炎，為全球首個獲批的口服抗新冠

特效藥物。試驗結果顯示，在決定試驗成功的指標中，經過治療的輕度和中度新冠患者只有

７﹒３％需要住院，沒有死亡病例。

目前中國有兩款已經上市的新冠口服藥，包括輝瑞Ｐａｘｌｏｖｉｄ，以及國產抗新冠口服

藥真實生物的阿茲夫定片。除此之外，由日本藥企鹽野義與中國平安共同出資的平安鹽野義早前

宣布，該公司就研發中的新冠口服抗病毒藥物Ｓ－２１７６２２向中國國家藥品監督管理局藥品

審評中心（ＣＤＥ）開始提交新藥上市許可申請的相關準備資料。（ｄｗ）

