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AH股新聞

28/09/2022 11:34

《Ａ股焦點》傳蘋果放棄今年手機增產計劃，Ａ場果鏈股普跌

　　《經濟通通訊社２８日專訊》外媒《彭博》引述消息人士透露，由於預期中的需求激增未能
實現，蘋果已告知供應商，取消在今年下半年將ｉＰｈｏｎｅ　１４產品系列的組裝量增加多
６００萬部的計劃。消息指，目前蘋果的最新計劃為生產９０００萬部新ｉＰｈｏｎｅ，與去年
的水平相同。
　　消息人士稱，對高價位的ｉＰｈｏｎｅ　１４　Ｐｒｏ機型的需求比入門版需求更強烈，至
少有一間蘋果供應商轉向生產高端機型。
　　消息拖累Ａ場蘋果產業鏈股急跌，智立方（深：３０１３１２）大跌７％，國光電器
（深：００２０４５）、宇晶股份（深：００２９４３）、福立旺（滬：６８８６７８）挫超過
６％，東山精密（深：００２３８４）跌５﹒５％，長盈精密（深：３００１１５）跌４﹒９％
。（ｄｗ）
　　近期有不少聲音指ｉＰｈｏｎｅ　１４在中國的銷量不及預期，投行Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ的
報告指出，中國消費者在ｉＰｈｏｎｅ　１４交付的頭三天搶購９８﹒７萬部，比去年
ｉＰｈｏｎｅ　１３系列手機的同期銷量低１１％。另外，由於ｉＰｈｏｎｅ　１４標準型手機
預購狀況不如預期，鴻海旗下富士康拆部分ｉＰｈｏｎｅ　１４產線，轉為Ｐｒｏ系列重組５條
。（ｄｗ）

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