《經濟通通訊社２８日專訊》外媒《彭博》引述消息人士透露，由於預期中的需求激增未能

實現，蘋果已告知供應商，取消在今年下半年將ｉＰｈｏｎｅ １４產品系列的組裝量增加多

６００萬部的計劃。消息指，目前蘋果的最新計劃為生產９０００萬部新ｉＰｈｏｎｅ，與去年

的水平相同。

消息人士稱，對高價位的ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｒｏ機型的需求比入門版需求更強烈，至

少有一間蘋果供應商轉向生產高端機型。

消息拖累Ａ場蘋果產業鏈股急跌，智立方（深：３０１３１２）大跌７％，國光電器

（深：００２０４５）、宇晶股份（深：００２９４３）、福立旺（滬：６８８６７８）挫超過

６％，東山精密（深：００２３８４）跌５﹒５％，長盈精密（深：３００１１５）跌４﹒９％

。（ｄｗ）

近期有不少聲音指ｉＰｈｏｎｅ １４在中國的銷量不及預期，投行Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ的

報告指出，中國消費者在ｉＰｈｏｎｅ １４交付的頭三天搶購９８﹒７萬部，比去年

ｉＰｈｏｎｅ １３系列手機的同期銷量低１１％。另外，由於ｉＰｈｏｎｅ １４標準型手機

預購狀況不如預期，鴻海旗下富士康拆部分ｉＰｈｏｎｅ １４產線，轉為Ｐｒｏ系列重組５條

。（ｄｗ）

