《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行設立設備更新改造專項再貸款，支持製造業等領域設

備更新改造，額度２０００億元人民幣以上。

據人行官網，為貫徹落實國務院常務會議關於支持經濟社會發展薄弱領域設備更新改造的決

策部署，增加製造業和服務業現實需求、提振市場信心，人民銀行設立設備更新改造專項再貸款

，專項支持金融機構以不高於３﹒２％的利率向製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商

戶等設備更新改造提供貸款。設備更新改造專項再貸款額度為２０００億元人民幣以上，利率

１﹒７５％，期限１年，可展期２次，每次展期期限１年。

發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業

銀行等２１家金融機構。按照金融機構發放符合要求的貸款本金１００％提供資金支持。

據人行介紹，專項再貸款政策支持領域為教育、衛生健康、文旅體育、實訓基地、充電樁、

城市地下綜合管廊、新型基礎設施、產業數字化轉型、重點領域節能降碳改造升級、廢舊家電回

收處理體系等１０個領域設備購置與更新改造。（ｄｗ）

