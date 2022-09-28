《經濟通通訊社２８日專訊》今年國慶假期從１０月１日至１０月７日，共計７天，７座以
下（含７座）小型客車免收通行費，具體免費通行時段為１０月１日０時至１０月７日２４時。
需要注意的是，高速公路免費通行以車輛駛離出口收費車道的時間為準，即車輛在１０月１日０
時至１０月７日２４時之間駛離高速公路出口的均可享受免費政策。（ｊｔ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
28/09/2022 11:37
《中國要聞》國慶假期７天小型客車免收高速公路通行費
《經濟通通訊社２８日專訊》今年國慶假期從１０月１日至１０月７日，共計７天，７座以
下（含７座）小型客車免收通行費，具體免費通行時段為１０月１日０時至１０月７日２４時。
需要注意的是，高速公路免費通行以車輛駛離出口收費車道的時間為準，即車輛在１０月１日０
時至１０月７日２４時之間駛離高速公路出口的均可享受免費政策。（ｊｔ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
上一篇新聞︰28/09/2022 12:05 《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽
下一篇新聞︰28/09/2022 11:36 《Ａ股焦點》合眾思壯此前跌停再挫半成，遭美國逼售衛星導航公司
28/09/2022 12:05 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
28/09/2022 12:05 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰