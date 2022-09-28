《經濟通通訊社２８日專訊》今年國慶假期從１０月１日至１０月７日，共計７天，７座以

下（含７座）小型客車免收通行費，具體免費通行時段為１０月１日０時至１０月７日２４時。

需要注意的是，高速公路免費通行以車輛駛離出口收費車道的時間為準，即車輛在１０月１日０

時至１０月７日２４時之間駛離高速公路出口的均可享受免費政策。（ｊｔ）

