  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/09/2022 14:27

《中國要聞》內地國慶黃金周道路客運量料跌３０％，水路升１６％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》嚴控新冠疫情擴散，內地提倡國慶長假就地過節，假期期間旅
客進站乘車需持４８小時內核酸陰性證明；自駕遊客每到一地主動核酸；多地景區調整防疫政策
。中國交通運輸部表示，國慶節假期，全國道路客運預計發送旅客２﹒１億人次，按年下跌約三
成；全國水路預計發送總量７２０萬人次，上升約１６％。
　　交通運輸部官員在例行發布會上指出，從空間分布看，今年國慶假期期間，預計京津冀、長
三角、粵港澳大灣區和成渝地區雙城經濟圈區域高速公路流量，按年減少２０％至２２％左右。
官員預料，跨省長距離出行較往年減少，小客車自駕遊、周邊遊比例相對較高。
　　交通運輸部又提到，今年首８個月，交通固定資產投資達２﹒３４萬億元人民幣，按年增長
６﹒６％。８月完成３３１２億元人民幣，上升８﹒６％。
　
＊旅客進站乘車需持４８小時內核酸陰性證明＊
　
　　鐵路國慶黃金周運輸今日啟動，自９月２８日至１０月８日，為期１１天，國家鐵路集團預
計，全國鐵路發送旅客６８５０萬人次，日均發送旅客６２３萬人次，１０月１日為客流最高峰
，預計發送旅客８００萬人次。按照國務院聯防聯控機制規定，９月１０日至１０月３１日，旅
客進站乘車需持４８小時內核酸陰性證明。（ｊｔ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰28/09/2022 14:39  《駐京專電》中行：經濟恢復基礎不穩固影響信心，料Ａ股呈震盪

其他AH股新聞
More

28/09/2022 15:05  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

28/09/2022 14:59  《中國要聞》海口國際免稅城下月２８日開業，超８００個品牌入駐

28/09/2022 14:44  《大灣區》深圳首８月工業增加值增５﹒８％，出口回正進口下降

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金