《經濟通通訊社２８日專訊》嚴控新冠疫情擴散，內地提倡國慶長假就地過節，假期期間旅

客進站乘車需持４８小時內核酸陰性證明；自駕遊客每到一地主動核酸；多地景區調整防疫政策

。中國交通運輸部表示，國慶節假期，全國道路客運預計發送旅客２﹒１億人次，按年下跌約三

成；全國水路預計發送總量７２０萬人次，上升約１６％。

交通運輸部官員在例行發布會上指出，從空間分布看，今年國慶假期期間，預計京津冀、長

三角、粵港澳大灣區和成渝地區雙城經濟圈區域高速公路流量，按年減少２０％至２２％左右。

官員預料，跨省長距離出行較往年減少，小客車自駕遊、周邊遊比例相對較高。

交通運輸部又提到，今年首８個月，交通固定資產投資達２﹒３４萬億元人民幣，按年增長

６﹒６％。８月完成３３１２億元人民幣，上升８﹒６％。



＊旅客進站乘車需持４８小時內核酸陰性證明＊



鐵路國慶黃金周運輸今日啟動，自９月２８日至１０月８日，為期１１天，國家鐵路集團預

計，全國鐵路發送旅客６８５０萬人次，日均發送旅客６２３萬人次，１０月１日為客流最高峰

，預計發送旅客８００萬人次。按照國務院聯防聯控機制規定，９月１０日至１０月３１日，旅

客進站乘車需持４８小時內核酸陰性證明。（ｊｔ）

