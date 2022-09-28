《經濟通通訊社２８日專訊》嚴控新冠疫情擴散，內地提倡國慶長假就地過節，假期期間旅
客進站乘車需持４８小時內核酸陰性證明；自駕遊客每到一地主動核酸；多地景區調整防疫政策
。中國交通運輸部表示，國慶節假期，全國道路客運預計發送旅客２﹒１億人次，按年下跌約三
成；全國水路預計發送總量７２０萬人次，上升約１６％。
交通運輸部官員在例行發布會上指出，從空間分布看，今年國慶假期期間，預計京津冀、長
三角、粵港澳大灣區和成渝地區雙城經濟圈區域高速公路流量，按年減少２０％至２２％左右。
官員預料，跨省長距離出行較往年減少，小客車自駕遊、周邊遊比例相對較高。
交通運輸部又提到，今年首８個月，交通固定資產投資達２﹒３４萬億元人民幣，按年增長
６﹒６％。８月完成３３１２億元人民幣，上升８﹒６％。
＊旅客進站乘車需持４８小時內核酸陰性證明＊
鐵路國慶黃金周運輸今日啟動，自９月２８日至１０月８日，為期１１天，國家鐵路集團預
計，全國鐵路發送旅客６８５０萬人次，日均發送旅客６２３萬人次，１０月１日為客流最高峰
，預計發送旅客８００萬人次。按照國務院聯防聯控機制規定，９月１０日至１０月３１日，旅
客進站乘車需持４８小時內核酸陰性證明。（ｊｔ）
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