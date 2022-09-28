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AH股新聞

28/09/2022 14:44

《大灣區》深圳首８月工業增加值增５﹒８％，出口回正進口下降

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深圳市統計局公布，１－８月深圳全市規模以上工業增加值同
比增長５﹒８％，比１－７月提升０﹒５個百分點。其中，規模以上汽車製造業增加值增長
１０８﹒１％，專用設備製造業增長７﹒２％，石油和天然氣開采業增長６﹒３％，計算機、通
信和其他電子設備製造業增長３﹒６％。
　　主要高技術產品產量持續快速增長態勢，其中，新能源汽車、充電樁、５Ｇ智能手機、民用
無人機產量分別增長２０６﹒８％、１２９﹒６％、４１﹒５％、３０﹒０％。
　
＊出口增長６﹒９％；進口下降７﹒１％＊
　
　　１－８月，深圳全市固定資產投資同比增長１２﹒８％。工業投資增勢強勁，增長
３７﹒３％，其中，製造業投資增長３１﹒８％。
　　深圳出口數據已經回正上升。１－８月，深圳全市進出口總額２１８９６﹒４８億元（人民
幣．下同），同比增長０﹒４％。其中，出口１２４９７﹒５４億元，增長６﹒９％；進口
９３９８﹒９４億元，下降７﹒１％。
　　金融機構存貸款餘額較快增長，對實體經濟形成反哺。８月末，深圳全市金融機構（含外資
）本外幣存款餘額１２０３１１﹒２億元，同比增長１０﹒６％；本外幣貸款餘額
８２３４１﹒３４億元，同比增１０﹒７％。
（ｃｔ）

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