《經濟通通訊社２８日專訊》美聯儲加息前景推動美元屢創新高，離岸人民幣（ＣＮＨ）出

現明顯調整，今早盤中下破７﹒２關口，刷新有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄，至於人

民幣中間價今報７﹒１１０７，亦創２０２０年６月２日以來２７個月新低。人民幣貶值帶來的

走資擔憂下，滬深股市昨日（２７日）受維穩消息刺激，中斷四連跌，不過官媒《中國證券報》

引述接近監管部門人士否認，指出關於經紀商和基金經理接受監管指導穩市場的報道屬不實消息

，監管層近期未對券商、基金公司進行窗口指導。滬深股市今早再低開，上證綜合指數（滬綜指

）低開０﹒１５％，報３０８９﹒１點，深綜指低開０﹒２８％，燃氣股造好，有色、地產股走

低。

人民幣穿７後貶值未停，中間價過去９個交易日累跌２００６點或２﹒９％。據外電引述知

情人士報道，中國已要求報價行重新引入人民幣中間價逆周期因子，該調整有可能在未來幾天發

生。

人民銀行亦不忘放水，今日再開展合共２０００億元（人民幣．下同）的７天期和１４天期

逆回購操作，全日淨投放１９８０億元，放水規模繼續為今年２月底以來最多。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，決定對部分行政事業性收費和保證金實行階段

性緩繳，涉及１１６０億元，進一步幫助市場主體減負紓困；新增２２項「跨省通辦」事項，激

發市場活力，便利群眾生活；部署抓好秋糧收穫和加強農業農村基礎設施建設的措施。對政策支

持、商業化運營的個人養老金予以稅收優惠，對繳費者按每年１２０００元的限額予以稅前扣除

，投資收益暫不徵稅，領取收入實際稅負由７﹒５％降為３％。（ｅｙ）

