《經濟通通訊社２８日專訊》美聯儲加息前景推動美元屢創新高，離岸人民幣（ＣＮＨ）出

現明顯調整，今早盤中下破７﹒２關口，刷新有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄，至於人

民幣中間價今報７﹒１１０７，亦創２０２０年６月２日以來２７個月新低。人民幣貶值帶來的

走資擔憂下，滬深股市昨日（２７日）受維穩消息刺激，中斷四連跌，但今早再見跌浪。

官媒《中國證券報》曾引述監管消息否認通過窗口指導維穩資本市場，但今早保險、銀行板

塊盤中異軍突起，仍然閃現國家隊維穩身影，但由於有色、軍工、汽車、半導體等工業板塊集體

下跌，Ａ股仍然染綠，滬綜指半日跌０﹒７５％，報３０７０﹒６４點，深成指更挫１﹒４６％

，創業板指瀉１﹒９％。

兩市半日成交４０９９億元（人民幣．下同），從上日（２７日）同時段的低水平高出超過

一成，惟值得留意的是資金循陸股通淨流出超過５７億元。



＊國壽Ａ升２％，多家銀行股升１％＊



金融股發力維穩，中國人壽（滬：６０１６２８）漲２﹒３％，中國人保

（滬：６０１３１９）升１﹒８％，中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒４％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升１﹒１％，新華保險（滬：６０１３３６）、中國銀行

（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）集體升１％。

不過多個工業板塊集體暴跌。有色股方面，西藏珠峰（滬：６００３３８）跌停，楚江新材

（深：００２１７１）跌９﹒５％，華友鈷業（滬：６０３７９９）挫９﹒４％，國城礦業

（深：０００６８８）跌７﹒６％，盛新鋰能（深：００２２４０）跌６﹒１％；汽車零件股方

面，廣東鴻圖（深：００２１０１）跌８﹒１％，雪龍集團（滬：６０３９４９）挫７﹒４％，

上聲電子（滬：６８８５３３）、浙江世寶（深：００２７０３）跌７﹒１％，襄陽軸承

（深：０００６７８）跌６﹒８％，泉峰汽車（滬：６０３９８２）走低６﹒４％；化工股方面

，怡達股份（深：３００７２１）跌８﹒９％，濮陽惠成（深：３００４８１）、新金路

（深：０００５１０）挫８﹒４％，信德新材（深：３０１３４９）跌８﹒２％，黑貓股份

（深：００２０６８）跌７﹒３％。



＊北溪管道遭破壞，燃氣股急升＊



因應俄羅斯出兵烏克蘭，歐美多國對俄羅斯進行前所未有的聯合經濟制裁，俄羅斯則以各種

原因暫停對歐天然氣輸出，疑為報復歐洲的制裁行為。北溪天然氣管道公司最新表示，北溪天然

氣管道系統的三條管線遭到破壞，形容管線遭到前所未有的破壞，無法估計天然氣管道系統幾時

恢復正常運作。

管道受損意味著俄羅斯可能長期停止對歐大量輸氣，盡管天然氣價格未有明顯反彈，但Ａ場

天然氣板塊已經炒起，成為跌市奇葩。德龍匯能（深：０００５９３）飆７﹒４％，水發燃氣

（滬：６０３３１８）升４％，九豐能源（滬：６０５０９０）升３﹒９％，南京公用

（深：０００４２１）走高２﹒８％，佛燃能源（深：００２９１１）揚２％。（ｅｙ）

