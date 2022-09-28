《經濟通通訊社２８日專訊》美聯儲加息前景推動美元屢創新高，離岸人民幣（ＣＮＨ）出

現明顯調整，今早盤中下破７﹒２關口，低見７﹒２４，刷新有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最

低紀錄，至於人民幣中間價今報７﹒１１０７，亦創２０２０年６月２日以來２７個月新低。人

民幣貶值帶來的走資擔憂下，滬深股市昨日（２７日）受維穩消息刺激，中斷四連跌，但今日再

見跌浪。

官媒《中國證券報》曾引述監管消息否認通過窗口指導維穩資本市場，但保險、銀行板塊盤

中異軍突起，仍然閃現國家隊維穩身影，但由於有色、軍工、汽車、半導體等工業板塊集體下跌

，午後跌幅更擴大，致Ａ股愈踩愈深，滬綜指全日再挫１﹒５８％，報３０４５﹒０７點，在接

近全日最低位收市，上日升幅全銷，更再刷新５月１０日以來收市新低，動力電池等概念帶頭暴

跌，深成指全日挫２﹒４６％，創業板指更瀉２﹒５７％。超過４８００隻Ａ股股份中，只有約

４００隻股份上升。

午後交投仍冰封，兩市全日成交６４７２億元（人民幣．下同），按日減少２﹒６％，惟值

得留意的陸股通午後淨流出減少，全日流出超過３８億元。

陷入流動性泥潭的一線內房旭輝控股（００８８４）債務問題到最危急關頭，不但傳出項目

借款逾期，公司內部信更指公司帳面３００億現金絕大部分無法使用。



＊電池概念暴跌，工業股急挫＊



科技股集體暴跌，其中以電池相關概念板塊跌勢最慘烈。鋰電池概念方面，紫建電子

（深：３０１１２１）瀉１０﹒９％，廈鎢新能（滬：６８８７７８）挫１０﹒４％，大港股份

（深：００２０７７）、西藏珠峰（滬：６００３３８）、華友鈷業（滬：６０３７９９）、維

科技術（滬：６００１５２）等集體跌停，天力鋰能（深：３０１１５２）則跌８﹒４％；鈉電

池概念方面，傳藝科技（深：００２８６６）跌停，豐山集團（滬：６０３８１０）挫９﹒６％

，新築股份（深：００２４８０）跌９﹒４％，同興環保（深：００３０２７）、七彩化學

（深：３００７５８）挫７﹒４％。

多個工業板塊集體暴跌。汽車零件股方面，雪龍集團（滬：６０３９４９）跌停，南方精工

（深：００２５５３）跌９﹒２％，廣東鴻圖（深：００２１０１）挫９﹒１％，浙江世寶

（深：００２７０３）跌８﹒９％，西儀股份（深：００２２６５）跌８﹒８％；半導體股方面

，大港股份（深：００２０７７）跌停，力芯微（滬：６８８６０１）跌９﹒４％，鋮昌科技

（深：００１２７０）跌９﹒３％，鉅泉科技（滬：６８８３９１）挫８％，帝奧微

（滬：６８８３８１）跌７﹒７％，安路科技（滬：６８８１０７）跌７﹒５％。



＊保險股維穩力漸弱，石頭科技股東出逃＊



保險股全日走強維穩，不過午後升幅收窄，中國人壽（滬：６０１６２８）全日升１﹒２％

，中國人保（滬：６０１３１９）升０﹒４％，中國太保（滬：６０１６０１）升０﹒３％，新

華保險（滬：６０１３３６）倒跌０﹒２％；至於大型銀行股亦小升，中國銀行

（滬：６０１９８８）、農業銀行（滬：６０１２８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）集體

升０﹒７％。

從事掃地機器人生產的昔日明星股石頭科技（滬：６８８１６９）披露，股東石頭時代、高

榕和萬雲鵬分別減持了１３３﹒６１萬股、３５﹒７４萬股和１﹒１８萬股，合計套現８﹒５５

億元。這已是上述３位股東第二次減持。據統計，自２０２１年２月以來，已有５位股東和４位

董監高實施了數輪減持股份計劃，合計套現超８０億元。石頭科技全日跌３﹒３％，報

２６７﹒８８元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８２８﹒７１ －１﹒６３

上證綜合指數 ３０４５﹒０７ －１﹒５８ ２７６０﹒４０

深證綜合指數 １９３８﹒２６ －２﹒５７ ３７１２﹒１６

上證Ｂ股指數 ２８０﹒３１ －１﹒０９ ２﹒００

深證Ｂ股指數 １１４７﹒７０ －０﹒９５ ０﹒８４

上證１８０指數 ８１３４﹒３５ －１﹒４５

上證３８０指數 ５５７１﹒８０ －２﹒０９

深證成份指數 １０８９９﹒７０ －２﹒４６

中小創新指數 ２１８３﹒９０ －３﹒２５

深圳創業板指數 ２３１３﹒７７ －２﹒５７

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