《經濟通通訊社２８日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒６１％，報８２０３﹒６９點，上
證３８０指數半日跌１﹒３２％，報５６１５﹒８２點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４２﹒１１億元，賣盤超買盤，
淨流出２２﹒１１億元。
北溪天然氣管道公司最新表示，北溪天然氣管道系統的三條管線遭到破壞，形容管線遭到前
所未有的破壞，無法估計天然氣管道系統幾時恢復正常運作。管道受損意味著俄羅斯可能長期停
止對歐大量輸氣，盡管天然氣價格未有明顯反彈，但Ａ場天然氣板塊已經炒起，成為跌市奇葩。
水發燃氣（滬：６０３３１８）漲近４％，九豐能源（滬：６０５０９０）升３﹒９％，洪通燃
氣（滬：６０５１６９）升１﹒３％。
人民幣中間價續創２７個月新低，離岸人民幣（ＣＮＨ）出現明顯調整，盤中下破７﹒２３
關口，刷新有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄。對人民幣敏感的造紙股今早沽壓重，仙鶴
股份（滬：６０３７３３）跌逾１％，岳陽林紙（滬：６００９６３）跌１﹒５％，冠豪高新
（滬：６００４３３）跌０﹒９％。
上海市人民政府印發《上海市助行業強主體穩增長的若干政策措施》，其中包括加大航空業
紓困補助力度。民航股逆市走強，南航（滬：６０００２９）升０﹒４％，東航
（滬：６００１１５）升０﹒２％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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