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AH股新聞

28/09/2022 15:13

《滬股通》上證１８０收跌１﹒４５％，上證３８０跌２﹒０９％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒４５％，報８１３４﹒３５點，
上證３８０指數收跌２﹒０９％，報５５７１﹒８點。
　　保險股走強維穩，國壽（滬：６０１６２８）升１﹒２％，中國人保（滬：６０１３１９）
升０﹒４％，中國太保（滬：６０１６０１）升０﹒３％；至於大型銀行股亦小升，中國銀行
（滬：６０１９８８）升０﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）升０﹒７％，建設銀行
（滬：６０１９３９）升０﹒７％。
　　北溪天然氣管道公司最新表示，北溪天然氣管道系統的三條管線遭到破壞。管道受損意味著
俄羅斯可能長期停止對歐大量輸氣，Ａ場天然氣板塊炒起，成為跌市奇葩。水發燃氣
（滬：６０３３１８）漲２﹒９％，九豐能源（滬：６０５０９０）升６﹒５％，洪通燃氣
（滬：６０５１６９）升近１％。
　　人民幣中間價續創２７個月新低，離岸人民幣（ＣＮＨ）出現明顯調整，盤中下破７﹒２３
關口，刷新有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄。對人民幣敏感的造紙股今早沽壓重，仙鶴
股份（滬：６０３７３３）跌逾４﹒６％，岳陽林紙（滬：６００９６３）跌３﹒３％，冠豪高
新（滬：６００４３３）跌逾２％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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