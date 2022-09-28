《經濟通通訊社２８日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒４５％，報８１３４﹒３５點，
上證３８０指數收跌２﹒０９％，報５５７１﹒８點。
保險股走強維穩，國壽（滬：６０１６２８）升１﹒２％，中國人保（滬：６０１３１９）
升０﹒４％，中國太保（滬：６０１６０１）升０﹒３％；至於大型銀行股亦小升，中國銀行
（滬：６０１９８８）升０﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）升０﹒７％，建設銀行
（滬：６０１９３９）升０﹒７％。
北溪天然氣管道公司最新表示，北溪天然氣管道系統的三條管線遭到破壞。管道受損意味著
俄羅斯可能長期停止對歐大量輸氣，Ａ場天然氣板塊炒起，成為跌市奇葩。水發燃氣
（滬：６０３３１８）漲２﹒９％，九豐能源（滬：６０５０９０）升６﹒５％，洪通燃氣
（滬：６０５１６９）升近１％。
人民幣中間價續創２７個月新低，離岸人民幣（ＣＮＨ）出現明顯調整，盤中下破７﹒２３
關口，刷新有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄。對人民幣敏感的造紙股今早沽壓重，仙鶴
股份（滬：６０３７３３）跌逾４﹒６％，岳陽林紙（滬：６００９６３）跌３﹒３％，冠豪高
新（滬：６００４３３）跌逾２％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看