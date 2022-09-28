《經濟通通訊社２８日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒４５％，報８１３４﹒３５點，

上證３８０指數收跌２﹒０９％，報５５７１﹒８點。

保險股走強維穩，國壽（滬：６０１６２８）升１﹒２％，中國人保（滬：６０１３１９）

升０﹒４％，中國太保（滬：６０１６０１）升０﹒３％；至於大型銀行股亦小升，中國銀行

（滬：６０１９８８）升０﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）升０﹒７％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升０﹒７％。

北溪天然氣管道公司最新表示，北溪天然氣管道系統的三條管線遭到破壞。管道受損意味著

俄羅斯可能長期停止對歐大量輸氣，Ａ場天然氣板塊炒起，成為跌市奇葩。水發燃氣

（滬：６０３３１８）漲２﹒９％，九豐能源（滬：６０５０９０）升６﹒５％，洪通燃氣

（滬：６０５１６９）升近１％。

人民幣中間價續創２７個月新低，離岸人民幣（ＣＮＨ）出現明顯調整，盤中下破７﹒２３

關口，刷新有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄。對人民幣敏感的造紙股今早沽壓重，仙鶴

股份（滬：６０３７３３）跌逾４﹒６％，岳陽林紙（滬：６００９６３）跌３﹒３％，冠豪高

新（滬：６００４３３）跌逾２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

