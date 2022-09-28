《經濟通通訊社２８日專訊》深證成指半日跌１﹒４６％，報１１０１１﹒５１點，深證中

小創新指數半日跌２％，報２２１２﹒０５點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５５４﹒１３億元，賣盤超買盤，

淨流出３４﹒１３億元。

人民幣中間價過去９個交易日累跌２００６點或２﹒９％，貶值加重地產商償還外債能力，

南國置業（深：００２３０５）跌２﹒９％，招商積余（深：００１９１４）跌４﹒４％，中交

地產（深：０００７３６）挫１﹒４％，榮安地產（深：０００５１７）跌１﹒７％，萬科Ａ

（深：０００００２）則升０﹒３％。

鋰礦股今早大幅回落，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒８％，億緯鋰能

（深：３０００１４）挫３﹒５％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌４﹒７％，鹽湖股份

（深：０００７９２）跌０﹒５％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌３﹒３％，國軒高科

（深：００２０７４）跌３﹒３％，永興材料（深：００２７５６）急跌４﹒４％，藏格礦業

（深：０００４０８）跌３﹒４％。

外媒《彭博》引述消息人士透露，由於預期中的需求激增未能實現，蘋果已告知供應商，取

消在今年下半年將ｉＰｈｏｎｅ １４產品系列的組裝量增加多達６００萬部的計劃。Ａ場果鏈

股普跌，智立方（深：３０１３１２）瀉７﹒３％，國光電器（深：００２０４５）跌６﹒２％

，宇晶股份（深：００２９４３）跌６﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

