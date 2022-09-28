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AH股新聞

28/09/2022 15:13

《深股通》深成指收跌２﹒４６％，中小創新指跌３﹒２５％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深證成指今日收跌２﹒４６％，報１０８９９﹒７點，深證中
小創新指數收跌３﹒２５％，報２１８３﹒９點。
　　千億市值鋰電正極材料龍頭華友鈷業（滬：６０３７９９）重挫，股價午後跌停，報
６５﹒４元人民幣，創三年半新低。同時拖累其他鋰電股閃崩，天賜材料（深：００２７０９）
挫５﹒６％，恩捷股份（深：００２８１２）跌４﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌近
５％，邁為股份（深：３００７５１）跌２﹒８％，寧德時代（深：３００７５０）跌２﹒８％
，億緯鋰能（深：３０００１４）跌２﹒７％。
　　人民幣中間價過去９個交易日累跌２００６點或２﹒９％，貶值加重地產商償還外債能力，
南國置業（深：００２３０５）跌５﹒３％，招商積余（深：００１９１４）跌６﹒７％，中交
地產（深：０００７３６）挫５﹒２％，榮安地產（深：０００５１７）跌３﹒１％，萬科Ａ
（深：０００００２）跌０﹒８％。
　　外媒《彭博》引述消息人士透露，由於預期中的需求激增未能實現，蘋果已告知供應商，取
消在今年下半年將ｉＰｈｏｎｅ　１４產品系列的組裝量增加多達６００萬部的計劃。Ａ場果鏈
股普跌，智立方（深：３０１３１２）瀉８﹒４％，國光電器（深：００２０４５）跌７﹒１％
，宇晶股份（深：００２９４３）跌７﹒９％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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