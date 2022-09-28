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AH股新聞

28/09/2022 10:23

《打擊貪腐》孫力軍餘黨劉彥平遭提訴，被指利用職權受賄數額巨大

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《財聯社》報道，國家安全部原黨委委員、中央紀委國家監
委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，由吉林省
長春市檢察院審查起訴，近日長春市檢察院已向長春市中級法院提起公訴。
　　檢察機關指控，劉彥平利用擔任公安部警衛局副局長、政委、局長，公安部黨委委員、部長
助理、副部長，國家安全部黨委委員、紀委書記、中央紀委駐國家安全部紀檢組組長、中央紀委
國家監委駐國家安全部紀檢監察組組長、十九屆中央第五輪巡視第十四組組長等職務上的便利以
及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當
以受賄罪追究其刑事責任。
　　現年６７歲的劉彥平被指參與公安部前副部長孫力軍的政治團夥，是外界認為其落馬的主因
。孫力軍曾官至公安部黨委委員和副部長，並掌管最重要的內保局，但他於２０２０年初在湖北
武漢督導抗疫工作期間落馬，被撤職查辦。長春市中級法院早前一審前公安部副部長孫力軍受賄
、操縱證券市場、非法持有槍枝案，孫力軍當庭認罪、悔罪，法庭擇期宣判。
　　據報道，孫立軍「政治團夥」共有７名成員，其中６人（孫力軍、前江蘇省委常委、前政法
委書記王立科、前上海市副市長、市公安局局長龔道安、前重慶市副市長、市公安局原局長鄧恢
林、前山西省副省長、省公安廳廳長劉新雲、司法部原部長傅政華）已被宣判，僅剩劉彥平案正
在進一步辦理中。（ｅｙ）（ｚｚ）

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