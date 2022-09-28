《經濟通通訊社２８日專訊》在各國陸續開放邊境，展開與病毒和平共存新生活，中國「動

態清零」政策仍在持續。投行瑞銀發表報告預期，在１０月中舉行的中共第二十次全國代表大會

後，新冠疫情的清零政策會給予更大的彈性，但要在明年３月兩會舉行之後，防疫措施才可能有

較明顯的放寬。

瑞銀表示，清零防疫戰略一直是拖累中國經濟的主要因素之一。鑑於迄今為止經濟復甦乏善

足陳，市場熱切期待中共二十大會對防疫措施有新的指引。

該行稱，假如在明年第二季清零政策有所放鬆，將可為消費從今年近乎零增長中復甦鋪平道

路。在此情景下，該行預期城市間的人員流動將會隨著核酸檢測的要求放鬆及抗原測試結果可能

獲得認可而得到改善。零星的封鎖仍可能因局部疫情爆發而出現，但應該會更具針對性且持續時

間較短。



＊瑞銀：明年中國ＧＤＰ增長回升至約５％＊



此外，報告估計，最快於明年第二季可能允許新冠輕症患者居家隔離，而這將會是重新開放

的關鍵一步。瑞銀相信，政策制訂者將會更多聚焦於經濟，因此不預期二十大後會推出大規模的

刺激措施；預期只會重申或更新一些已在十四五計劃提出的重要措施，如新型城鎮化、科技自給

自足、雙循環及減碳等。

該行預期，中國今年全年的ＧＤＰ增長約３％，明年則將回升至約５％，主要受強勁的基礎

建設、製造業及消費復甦等帶動。（ｃａ）

