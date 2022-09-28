《經濟通通訊社２８日專訊》山東墨龍（００５６８）（深：００２４９０）公布，其Ａ股

股票連續兩個交易日收盤價漲幅偏離值累計超過２０％，根據《深圳證券交易所交易規則》的規

定，屬於股票交易異常波動的情況，亦經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。（ｂｎ）

