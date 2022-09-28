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AH股新聞

28/09/2022 18:28

山東墨龍Ａ股股票連續兩個交易日收盤價漲幅偏離值累計超過２０％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》山東墨龍（００５６８）（深：００２４９０）公布，其Ａ股
股票連續兩個交易日收盤價漲幅偏離值累計超過２０％，根據《深圳證券交易所交易規則》的規
定，屬於股票交易異常波動的情況，亦經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。（ｂｎ）

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