《經濟通通訊社２８日專訊》昨日（２７日）恒指低開１６點，報１７８３８點。最高升
４９點報１７９０４點，最低跌２０６點報１７６４８點。恒指收報１７８６０點，升５點或
０﹒０３％。
北水全日淨流入７﹒９３億元，上日淨流出１﹒２９億元。北水淨買入最多的個股依次是騰
訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是
盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、金科服務（０９６６６）。
主板成交９７５﹒２９億元減少６﹒５％。其中港股通成交２１１﹒５億元，佔總成交
２１﹒７％。
＊騰訊發布《全真互聯白皮書》＊
騰訊聯合埃森哲近日發布《全真互聯白皮書》，全面詳解全真互聯技術體系和應用場景，為
馬化騰提出「全真互聯」概念後，騰訊首次對其進行詳細解讀。而在被問到「全真互聯」與元宇
宙的關係時，騰訊雲副總裁表示，二者沒有太大重疊，目的和想做的事情不同。
白皮書稱，全真互聯是通過多種終端和形式，實現對真實世界全面感知、連接、交互的一系
列技術集合與數實融合創新模式。隨著技術發展成熟，全真互聯應用將更普及。
白皮書表示，２０２２年音視頻、物聯網、５Ｇ、人工智能等技術相對步入成熟，其他大部
分全真互聯關鍵技術尚未發展成熟，但大多數已進入迭代發展期，在無限算力、可信協議方面打
下堅實基礎，同時一定程度上為孿生╱視頻作出準備。預計到２０４０年，量子計算、全息投影
、折疊光路、腦機接口等前沿技術或步入成熟。
騰訊控股跌０﹒８５％報２８０﹒８元，北水淨買入８﹒９億元；美團升４％報１７４﹒２
元，北水淨買入５﹒５億元；藥明生物升１﹒９８％報４８﹒９元，北水淨買入３﹒３億元。
盈富基金升０﹒１１％報１８﹒５２元，北水淨賣出１７﹒９億元；恒生中國企業升
０﹒１９％報６２﹒３２元，北水淨賣出８﹒３億元；金科服務升３２﹒５９％報１１﹒９６元
，北水淨賣出３﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ８﹒９５
美團 （０３６９０） ５﹒５１
藥明生物 （０２２６９） ３﹒２９
理想汽車 （０２０１５） １﹒７７
新東方在綫 （０１７９７） １﹒４１
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） －１７﹒９０
恒生中國企業 （０２８２８） －８﹒３４
金科服務 （０９６６６） －３﹒０８
閱文集團 （００７７２） －１﹒１１
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