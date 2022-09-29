《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》發改委外資司副司長夏晴表示，加緊出台

２０２２年版《鼓勵外商投資產業目錄》。新版《目錄》將進一步擴大鼓勵範圍，引導外資投向

製造業、生產性服務業等重點領域，以及中西部和東北地區。他並表示，進一步完善重大外資項

目工作專班機制，推動前五批標誌性重大外資項目加快實施，適時推出第六批具有牽引帶動作用

的重大外資項目。

夏晴表示，將以適當方式組織開展國際產業投資合作系列活動，為跨國公司投資和地方招商

引資搭建平台。繼續清理外資准入負面清單之外的限制，加強知識產權保護，保障外資企業平等

適用各項政策，切實享受國民待遇。

夏晴表示，２０１３年至２０２１年，境外投資累計帶動出口超過１﹒１萬億美元，境外中

資企業實現銷售收入超過１７萬億美元。



＊至８月底中國與沿線國貨物貿易額約１２萬億美元＊



此外，國家發改委開放司副司長張明表示，９年來，共建「一帶一路」國際市場不斷開拓，

實現了各國互利共贏發展。截至２０２２年８月底，中國與沿線國家貨物貿易額累計約１２萬億

美元，對沿線國家非金融類直接投資超過１４００億美元。中國已累計與３０多個共建國家和地

區簽署「經認證的經營者」互認協議，貿易投資自由化便利化水平持續提升。

