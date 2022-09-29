  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/09/2022 16:56

《駐滬專電》上海逾八成公交車已更換為新能源車輛

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市交通委主任於福林今日在上海市政
府新聞發布會上表示，目前，上海８０％以上的公交車已更換為新能源車輛。上海還在臨港新片
區、奉賢區等地開展氫燃料電池公交車試點運營。
　　此外，上海持續推進乘車碼、地鐵碼、隨申碼「三碼合一」，實現公共交通出行「一碼通」
，乘客只要打開隨申碼和公交乘車碼，就能一次完成支付和健康信息的保存。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰29/09/2022 17:00  《鍾之日記》人行發聲，人幣止貶，股市仍頹

其他AH股新聞
More

29/09/2022 17:05  《神州經脈》人幣止六連貶，滬指高開低走，大碼放水成交卻兩年低

29/09/2022 17:04  《駐滬專電》上海今年底公園數量有望達到６５０座以上

29/09/2022 17:00  【聚焦人幣】外匯局：保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金