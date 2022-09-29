《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市交通委主任於福林今日在上海市政

府新聞發布會上表示，目前，上海８０％以上的公交車已更換為新能源車輛。上海還在臨港新片

區、奉賢區等地開展氫燃料電池公交車試點運營。

此外，上海持續推進乘車碼、地鐵碼、隨申碼「三碼合一」，實現公共交通出行「一碼通」

，乘客只要打開隨申碼和公交乘車碼，就能一次完成支付和健康信息的保存。

