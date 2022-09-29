《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市交通委主任於福林今日在上海市政
府新聞發布會上表示，目前，上海８０％以上的公交車已更換為新能源車輛。上海還在臨港新片
區、奉賢區等地開展氫燃料電池公交車試點運營。
此外，上海持續推進乘車碼、地鐵碼、隨申碼「三碼合一」，實現公共交通出行「一碼通」
，乘客只要打開隨申碼和公交乘車碼，就能一次完成支付和健康信息的保存。
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
29/09/2022 16:56
《駐滬專電》上海逾八成公交車已更換為新能源車輛
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市交通委主任於福林今日在上海市政
府新聞發布會上表示，目前，上海８０％以上的公交車已更換為新能源車輛。上海還在臨港新片
區、奉賢區等地開展氫燃料電池公交車試點運營。
此外，上海持續推進乘車碼、地鐵碼、隨申碼「三碼合一」，實現公共交通出行「一碼通」
，乘客只要打開隨申碼和公交乘車碼，就能一次完成支付和健康信息的保存。
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
上一篇新聞︰29/09/2022 17:00 《鍾之日記》人行發聲，人幣止貶，股市仍頹
29/09/2022 17:05 《神州經脈》人幣止六連貶，滬指高開低走，大碼放水成交卻兩年低
29/09/2022 17:04 《駐滬專電》上海今年底公園數量有望達到６５０座以上
29/09/2022 17:00 【聚焦人幣】外匯局：保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰