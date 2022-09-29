《經濟通通訊社２９日專訊》安永表示，今年迄今全球共完成９９２宗ＩＰＯ，共融資

１４６０億美元（約１﹒１４萬億港元），分別按年減少４４％和５７％，承接今年以來ＩＰＯ

企業與投資者面臨不斷加劇的宏觀經濟挑戰、多項市場不確定因素、波動性持續增加與全球證券

價格不斷下滑的趨勢。不過，按全球ＩＰＯ總數佔比計算，中國內地的證券交易所為今年迄今最

活躍的市場。



＊科技業ＩＰＯ數量領先，惟平均集資額跌５３％＊



今年到目前為止，科技行業持續在ＩＰＯ數量上領先，但平均集資額從上年同期的２﹒６１

億美元，下降５３％至１﹒２３億美元。按集資額計算，科技行業被能源行業超越，後者錄得高

達１７６％的最大升幅，主要得益於２０２２年迄今該行業列入全球五大交易的三宗。按平均交

易規模計算，消費品行業跌幅最大，達６９％。

今年第三季度，特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）的ＩＰＯ集資額為２０１６年第三季度以來

最低。第三季度ＳＰＡＣ市場持續面臨挑戰，只完成１７宗交易，融資９億美元。該季度破紀錄

的現有ＳＰＡＣ不斷積極尋求併購目標，它們明年大部分都可能陸續到期。



＊美洲地區ＩＰＯ集資額大跌９４％，亞太區一枝獨秀＊



美洲地區的證券交易所ＩＰＯ的跌幅最為淩厲，今年迄今只有１１６宗交易，共融資７５億

美元，集資額同比大減９４％，數量也按年減少７２％。與２０２１年的破紀錄相比，今年前三

季度美洲地區ＩＰＯ活動跌至過去２０年來的最低點。

中國內地得到政府政策的支持，仍然是ＩＰＯ活動的「火車頭」，因此亞太地區市場的表現

相對較佳。今年迄今亞太地區ＩＰＯ總數和集資額分別佔全球的６１％和６９％，全球十大

ＩＰＯ半數來自該地區。

在嚴格的ＩＰＯ審查流程下，中國內地撤回上市申請的情況有所增加，但ＩＰＯ活動仍保持

穩定和常態化。香港也開始出現一定程度的復甦，三季度出現小高峰。除了交易數量有所增加，

香港市場兩宗大型ＩＰＯ也促使集資額有所上升。按ＩＰＯ數量計算，深交所與上交所分別完成

１４８宗與１１９宗交易，位列第一與第二；按集資額計算，上交所與深交所分別集資４７５億

美元與２６０億美元，排名第一與第二。



＊利好政策或出台，料第四季或明年上半年內地ＩＰＯ更活躍＊



安永大中華區上市服務主管合夥人何兆烽表示，中國證監會的舉措將吸引更多企業到香港上

市，尤其是海外企業；儘管受到美國市場波動、美元升值與地緣政治風險的影響，香港的ＩＰＯ

活動預計仍將活躍。中國內地即將召開「二十大」和持續的經濟復甦，一些有利資本市場的政策

可能出台；審慎樂觀地預期第四季度或２０２３年上半年中國ＩＰＯ市場將會更為活躍。

（ｂｉ）





