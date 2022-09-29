《經濟通通訊社２９日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）宣布，訂立２
份永誠保險理財協議，以認購２０２２第１１項永誠保險理財產品及２０２２第１２項永誠保險
理財產品，認購金額為９億元人民幣，相當於約９﹒９３６億港元。集團使用自有閒置資金支付
該等永誠保險理財協議下的認購金額。（ｒｈ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
29/09/2022 18:07
《國企紅籌》海信家電（００９２１）斥９億元人幣認購理財產品
《經濟通通訊社２９日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）宣布，訂立２
份永誠保險理財協議，以認購２０２２第１１項永誠保險理財產品及２０２２第１２項永誠保險
理財產品，認購金額為９億元人民幣，相當於約９﹒９３６億港元。集團使用自有閒置資金支付
該等永誠保險理財協議下的認購金額。（ｒｈ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
上一篇新聞︰29/09/2022 18:17 《國企紅籌》中國外運註銷約４５７０萬股Ｈ股，涉１﹒０４億元
下一篇新聞︰29/09/2022 17:57 【內房困局】融創借款信託展期，吉華集團警告或收不回５千萬本金
29/09/2022 18:47 郵儲銀行：調整代理吸收人民幣個人存款業務儲蓄代理費率
29/09/2022 17:28 中國銀行（０３９８８）贖回１０年期３００億人幣二級資本債券
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰