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AH股新聞

29/09/2022 18:07

《國企紅籌》海信家電（００９２１）斥９億元人幣認購理財產品

　　《經濟通通訊社２９日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）宣布，訂立２
份永誠保險理財協議，以認購２０２２第１１項永誠保險理財產品及２０２２第１２項永誠保險
理財產品，認購金額為９億元人民幣，相當於約９﹒９３６億港元。集團使用自有閒置資金支付
該等永誠保險理財協議下的認購金額。（ｒｈ）

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