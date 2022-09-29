《經濟通通訊社２９日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）宣布，訂立２

份永誠保險理財協議，以認購２０２２第１１項永誠保險理財產品及２０２２第１２項永誠保險

理財產品，認購金額為９億元人民幣，相當於約９﹒９３６億港元。集團使用自有閒置資金支付

該等永誠保險理財協議下的認購金額。（ｒｈ）

