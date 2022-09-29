《經濟通通訊社２９日專訊》郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）公布調整代理

吸收人民幣個人存款業務儲蓄代理費率，活期費率上調３個基點至２﹒３３％，定期一年費率上

調２基點至１﹒１％，兩年下調１５基點至０﹒３５％，三年和五年費率均下調２０基點至

０﹒１％和０％。

集團指，考慮到當前利率環境及未來利率走勢，為優化存款結構、降低付息成本、提升主動

負債管理能力和促進代理儲蓄存款業務長期健康發展，在儲蓄代理費率被動調整觸發的背景下，

對儲蓄代理費率進行了優化調整，並對被動調整情形下四大國有商業銀行 淨利差比較基準以及

觸發調整的上下限水平進行了更新。

以２０２１年代理儲蓄存款為基礎，按照調整後的分檔費率測算，該行２０２１年的儲蓄代

理費將由９３３﹒７６億元（人民幣．下同）降至９２３﹒７０億元，下降１０﹒０６億元；綜

合費率由１﹒２９％下降至１﹒２７％，下降２基點。該等降幅與最近５年四大國有商業銀行總

資產收益率扣除本行代理儲蓄存款付息率後的均值（１﹒３２％），較最近５年綜合費率平均值

（１﹒３４％）的２基點差異處於同一水平，這一差異可作為分檔費率調整後綜合費率變化的合

理參照。（ａｃ）

