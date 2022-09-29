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AH股新聞

29/09/2022 18:47

郵儲銀行：調整代理吸收人民幣個人存款業務儲蓄代理費率

　　《經濟通通訊社２９日專訊》郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）公布調整代理
吸收人民幣個人存款業務儲蓄代理費率，活期費率上調３個基點至２﹒３３％，定期一年費率上
調２基點至１﹒１％，兩年下調１５基點至０﹒３５％，三年和五年費率均下調２０基點至
０﹒１％和０％。
　　集團指，考慮到當前利率環境及未來利率走勢，為優化存款結構、降低付息成本、提升主動
負債管理能力和促進代理儲蓄存款業務長期健康發展，在儲蓄代理費率被動調整觸發的背景下，
對儲蓄代理費率進行了優化調整，並對被動調整情形下四大國有商業銀行　淨利差比較基準以及
觸發調整的上下限水平進行了更新。
　　以２０２１年代理儲蓄存款為基礎，按照調整後的分檔費率測算，該行２０２１年的儲蓄代
理費將由９３３﹒７６億元（人民幣．下同）降至９２３﹒７０億元，下降１０﹒０６億元；綜
合費率由１﹒２９％下降至１﹒２７％，下降２基點。該等降幅與最近５年四大國有商業銀行總
資產收益率扣除本行代理儲蓄存款付息率後的均值（１﹒３２％），較最近５年綜合費率平均值
（１﹒３４％）的２基點差異處於同一水平，這一差異可作為分檔費率調整後綜合費率變化的合
理參照。（ａｃ）

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