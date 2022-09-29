《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向中國阿根廷人文交流高端論壇致賀信

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國家主席習近平同阿根廷總統費爾南德斯於２８日分別向中國阿根廷人文交流高端論壇致賀信。

習近平指出，今年是中阿建交５０周年，也是中阿友好合作年。中阿關係全面快速發展正是中拉

關係蓬勃生機的縮影。



「黃金十年」譜華章，公募邁步新徵程

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「這是公募基金的『黃金十年』！」多家公募基金掌門人篤定地說。截至今年７月底，公募基金

產品數量突破１萬隻，資產規模突破２７萬億元人民幣；而在２０１２年底，國內僅有１１７３

隻公募基金，資產規模２﹒８７萬億元人民幣。



狠抓政策落實，促進經濟回穩向上

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國務院總理李克強２８日主持召開會議，對穩經濟大盤四季度工作再部署、推進再落實。李克強

說，穩住經濟大盤對就業和民生至關重要。四季度經濟在全年份量最重，要抓住時間窗口和時間

節點，穩定市場預期，確保經濟運行在合理區間。





《上海證券報》



習近平向中國阿根廷人文交流高端論壇致賀信

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國家主席習近平同阿根廷總統費爾南德斯於２８日分別向中國阿根廷人文交流高端論壇致賀信。

習近平指出，今年是中阿建交５０周年，也是中阿友好合作年。中阿關係全面快速發展正是中拉

關係蓬勃生機的縮影。



維護匯市基本穩定，堅決抑制匯率大起大落

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全國外匯市場自律機制電視會議２７日召開，分析了近期外匯市場運行情況，部署加強自律管理

有關工作。會議指出，今年以來人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。ＣＦＥＴＳ人民幣

匯率指數較去年末基本持平。



國資委改革局與上交所簽署戰略合作備忘錄

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國資委改革局日前與上交所簽署了戰略合作備忘錄。雙方將堅持市場化、法治化方向，支持央企

完善中國特色現代企業制度，推進國有經濟布局優化和結構調整，提高央企控股上市公司質量，

做強做優做大國有資本。





《證券時報》



鄉村振興形成發展新格局

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發改委２８日舉行發布會介紹《鄉村振興戰略規劃（２０１８－２０２２年）》過去五年的實施

進展情況。數據顯示，２０１７－２０２１年，全國農村居民人均可支配收入實際增長

２８﹒９％，城鄉居民收入倍差由２﹒７１縮小到２﹒５。



堅決抑制匯率大起大落

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全國外匯市場自律機制電視會議２７日召開。會議強調，外匯市場事關重大，保持穩定是第一要

義。自律機製成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。



人民幣不會持續快速貶值

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昨日早盤，不少人看到「人民幣兌美元匯率破７﹒２」新聞的第一反應，便是「這麼快就突破了

」。不過，直覺與事實往往並不完全相同，從更準確的相對速度和橫向比較看，人民幣兌美元匯

率貶值速度已經相當克制。（ｌｃ）

