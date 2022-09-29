《鍾之日記》９月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



英倫銀行入市干預英國長債，令美國十年期債息升穿４厘後急回，帶挈隔晚美股急彈，香江

魚缸昨日瀉逾６００點再創１１年新低後，今日先高後低，再創１１年收市新低。

恒指高開３１９點，報１７５７０，最多曾升３７８點，高見１７６２９，但買盤未有跟進

，大市升幅收窄至１５０點，低見１７４０１，隨後再度發力。午後由升轉跌，２時後跌幅擴大

，最多跌２０４點，低見１７０４６，再創１１年新低，險守萬七關，尾市跌幅收窄，恒指收市

跌８５點或０﹒４９％報１７１６５。

國指再創１４年新低，收市跌４６點或０﹒７８％，報５９１２點。恒生科指高開低走，曾

由升２﹒４％倒跌逾２％，並低見３４３９點，創上市以來新低，收市跌４３點或１﹒２％報

３４８２點。

配合國慶假期，南向「港股通」今日起暫停，缺乏北水下，大市成交僅９１６﹒８３６億元

。

零跑汽車（０９８６３）今日首掛，開市後跌幅迅速擴大，曾低見２８﹒０５元，較招股價

低４１﹒６％，收市跌３３﹒５％報３１﹒９元，以每手１００股計，不計手續費，每手蝕

１６１０元。

萬科（０２２０２）系物管股萬物雲（０２６０２）同樣今日首掛，低見４２﹒０５元，收

報４６元，較招股價低６﹒８％，以每手１００股計，不計手續費，每手蝕３３５元。



＊滬指兩連跌＊



人民幣匯率昨日經歷血雨腥風，全國外匯市場自律機制電視會議稍早召開，要求報價行切實

維護人民幣中間價的權威性。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）連跌六日後，今早強力反彈

９５８點子報７﹒１５００，其後升幅更一度擴至７﹒１１０２，收復多個關口；惟午後升勢力

有不逮，最低見７﹒２１３０，日內波幅達千點之巨，收盤漲４５８點子，報７﹒２０００，止

六連跌，且脫離逾十四年半低位。

Ａ股震盪後今早顯著高開，深市更升逾１％。不過隨著多個板塊拉跌，地產及券商股午後跌

幅擴大，滬綜指下午由升轉跌，全日跌０﹒１３％連續第二日下跌，收報３０４１﹒２點，盤中

低見３０２６﹒０８點繼續刷新今年５月以來新低，深成指僅升０﹒１８％，無力收復萬一關，

創業板指則升０﹒８３％。

人行繼續大碼放水１８００億元人民幣，今日開展合共１８２０億元人民幣的７天期和１４

天期逆回購操作。不過在二十大前穩定壓倒一切的風向下，兩市全日成交只有６２４５億元人民

幣，是兩年來新低，資金循陸股通淨流入超過３４億元人民幣。

應對人民幣連日急貶，人民銀行日前召開全國外匯市場自律機制電視會議，強調不要賭人民

幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸；外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義，自律機制成員單

位要自覺維護外匯市場的基本穩定，報價行切實維護人幣中間價的權威性。在人行發聲保匯後，

人民幣中間價今日終於止步九連貶，報７﹒１１０２，較上個交易日升５點子。

國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議，他強調，第四季經濟在全年份

量最重，不少政策將發揮更大效能，要狠抓政策落實，促進經濟回穩向上，確保運行在合理區間

。



＊超人急放重點樓盤，同行有壓力＊



一向長袖善舞的「超人」李嘉誠被視為投資風向標，他的錢從哪裏來到哪裏去，都是大中華

市場關注的重點。在２０１５年李嘉誠拋售內地資產西進歐洲，引發外界對中國經濟到達拐點的

關注，甚至有內地官媒旗下智庫發表文章，呼籲中國當局「別讓李嘉誠跑了」。時過境遷，有人

認為李嘉誠在內房流動性風暴前脫身屬明智，亦有人指李嘉誠投資歐洲基礎建設的舉動並不精明

，但無論如何，市場人士都不會否定李嘉誠的指標性作用。

李嘉誠旗下長實集團（０１１１３）宣布，集團全資附屬公司向新加坡資本出售中半山超級

豪宅項目２１ ＢＯＲＲＥＴＴ ＲＯＡＤ，包含１５２個住宅單位、２４２個住宅停車位及

３１個電單車停車位，代價為２０７﹒６６億元，預計公司從出售事項獲得的收益估計約為６３

億元，預期所得款項淨額將用作集團一般營運資金用途。翻查資料，２１ ＢＯＲＲＥＴＴ

ＲＯＡＤ事實上是長實近年的重點項目，該處地皮於２０１１年６月投得，競投價為１１６﹒５

億元，呎價２﹒６７萬元。

長實今次決定放售發展中的重點樓盤，外界表示驚詫，坊間更出現了「李嘉誠跑了」的猜想

，長實在公布交易後全日股價升１﹒８％，報４７﹒２元；同業有壓力，新地（０００１６）跌

２﹒３％，恒地（０００１２）跌０﹒９％，新世界（０００１７）跌１﹒１％，信置

（０００８３）跌１﹒２％，港鐵（０００６６）軟０﹒１％。



＊澄清仍回天乏術，旭輝再插一成六＊



內房物管股再遭重創，示範民企之一的旭輝（００８８４）周三（２８日）晚發布公告，承

認旗下項目公司的信託借款未如期支付款項，表示有關股權類信託產品所募集之資金乃為位於天

津的一個物業開發項目進行融資。受當地房地產市況影響，該項目的開發和銷售進度受到影響，

進而影響該信託產品的現金分配。集團現正與該金融機構積極溝通，尋求合理解決方案。

澄清公告未能挽回投資者信心，加上被摩通削級降價，旭輝今日低處未算低，再瀉

２６﹒７％，低見０﹒６３元，創上市後新低，收市仍插１６﹒３％；同系旭輝永升

（０１９９５）也遭摩通將評級從「中性」降至「減持」，目標價從５元劈至２﹒５元，挫６％

。

中國褐皮書國際（ＣＢＢＩ）表示，目前中國通縮壓力主要來自房地產行業。捱沽，萬科企

業（０２２０２）跌２﹒４％；碧桂園（０２００７）再瀉１１﹒６％，為包尾藍籌；龍湖

（００９６０）挫７﹒５％；潤地（０１１０９）降２﹒４％；合景悠活（０３９１３）插

８﹒９％；融創服務（０１５１６）瀉９﹒７％；世茂服務（００８７３）挫一成。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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