《經濟通通訊社２９日專訊》四川路橋（滬：６０００３９）公告，控股股東蜀道集團昨日

（２８日）同比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）簽署《表決權委托協議》，蜀道集團

擬將所持佔公司股本總額５％的股份對應的表決權按約定委托給比亞迪行使。

比亞迪承諾將通過二級市場購買四川路橋股票，購買金額不低於５０００萬元人民幣。

四川路橋早盤向好，升６％，報１０﹒８元人民幣。（ｃａ）

