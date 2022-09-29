《經濟通通訊社２９日專訊》四川路橋（滬：６０００３９）公告，控股股東蜀道集團昨日
（２８日）同比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）簽署《表決權委托協議》，蜀道集團
擬將所持佔公司股本總額５％的股份對應的表決權按約定委托給比亞迪行使。
比亞迪承諾將通過二級市場購買四川路橋股票，購買金額不低於５０００萬元人民幣。
四川路橋早盤向好，升６％，報１０﹒８元人民幣。（ｃａ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
29/09/2022 09:47
《Ａ股焦點》四川路橋漲６％，比亞迪承諾購買不少於五千萬元股票
《經濟通通訊社２９日專訊》四川路橋（滬：６０００３９）公告，控股股東蜀道集團昨日
（２８日）同比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）簽署《表決權委托協議》，蜀道集團
擬將所持佔公司股本總額５％的股份對應的表決權按約定委托給比亞迪行使。
比亞迪承諾將通過二級市場購買四川路橋股票，購買金額不低於５０００萬元人民幣。
四川路橋早盤向好，升６％，報１０﹒８元人民幣。（ｃａ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰