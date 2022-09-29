  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/09/2022 09:47

《Ａ股焦點》四川路橋漲６％，比亞迪承諾購買不少於五千萬元股票

　　《經濟通通訊社２９日專訊》四川路橋（滬：６０００３９）公告，控股股東蜀道集團昨日
（２８日）同比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）簽署《表決權委托協議》，蜀道集團
擬將所持佔公司股本總額５％的股份對應的表決權按約定委托給比亞迪行使。
　　比亞迪承諾將通過二級市場購買四川路橋股票，購買金額不低於５０００萬元人民幣。
　　四川路橋早盤向好，升６％，報１０﹒８元人民幣。（ｃａ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金