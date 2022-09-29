《經濟通通訊社２９日專訊》一線內房旭輝控股（００８８４）受流動性危機影響，遭多家

大行下調評級，今日市值再蒸發超過兩成，股價刷新五年半新低。同業有難影響房地產行業前景

，Ａ場地產股陪跌，中天服務（深：００２１８８）急挫８﹒３％，中迪投資

（深：０００６０９）瀉８％，天房發展（滬：６００３２２）跌７﹒９％，新華聯

（深：０００６２０）跌７﹒７％，新城控股（滬：６０１１５５）走低２﹒４％。

旭輝控股被指項目信託借款未如期支付款項後，旭輝董事局主席林中向內部發信，指目前「

斷供潮」讓多地政府進一步收緊監管資金提取，令房企流動性進一步受壓，集團帳面有逾３００

億元人民幣現金，但絕大部分「無法滿足企業的合理按需要使用」。

債務逾期及公司的後續回應引發市場恐慌，旭輝控股公開澄清，有關項目的開發和銷售進度

受影響，進而影響到相關信託產品的現金分配，集團正與該金融機構尋求解決方案；至於信中提

及的３００億元金額大部分為與地產開發相關資金，包括用以保障項目開發及交付的預售資金，

強調該信函並無暗示或表述該集團無力償還到期債務或清償債務。

盡管已作出公開澄清，但聲明變相承認了信託產品逾期及大量現金無法動用的困局，導致股

價進一步下跌，旭輝控股現價跌２３﹒３％，報０﹒６６港元。（ｅｙ）

