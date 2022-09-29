《經濟通通訊社２９日專訊》電池巨頭寧德時代（深：３００７５０）繼續擴產步伐，擬在

河南省洛陽市伊濱區投資建設洛陽新能源電池生產基地項目，項目總投資不超過１４０億元（人

民幣．下同）。

寧德時代表示，為抓住新能源行業快速發展的歷史機遇，滿足公司未來業務發展和市場拓展

的需要，確保客戶訂單及時履約交付，公司擬相應進行產能建設，進一步完善生產基地布局。



＊寧德時代大幅擴產目標１ＴＷｈ，再發１００億元中期票據＊



寧德時代並未透露該產地的產能規模，據業內人士分析，根據１ＧＷｈ對應２億元的投資金

額測算，再考慮其他支出，此次規模約在５０ＧＷｈ－６０ＧＷｈ之間。今年以來寧德時代大幅

擴產，已經在其廈門基地、山東濟寧基地分別投資不超過１３０億元、１４０億元，在匈牙利投

資不超過７３﹒４億歐元（約５０９億元人民幣）建１００ＧＷｈ動力電池產能。

寧德時代董事長曾毓群７月底在宜賓世界動力電池大會上表示，「將很快進入ＴＷｈ時代」

，西部證券測算，寧德時代２０２２年底產能規模超４４０ＧＷｈ，２０２５年其電池產能預計

擴至９８９﹒２ＧＷｈ，接近１ＴＷｈ。

與此同時，寧德時代同日公告，在全國銀行間債券市場註冊發行不超過１００億元中期票據

，期限不超過５年。而今年７月初，寧德時代剛完成高達４５０億元的巨額資金募集。但寧德時

代表示，上述融資需專項用於寧德福鼎、廣東肇慶、江蘇溧陽等電池生產基地及研發項目等募投

項目，仍不能完全滿足未來發展資金需求。

寧德時代（深：３００７５０）今日早段升０﹒５％，報４１８﹒９元。（ｄｗ）

