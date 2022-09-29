《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四

季度工作推進會議，他強調，四季度經濟在全年份量最重，不少政策將在四季度發揮更大效能，

要狠抓政策落實，促進經濟回穩向上，確保運行在合理區間。

李克強指出，要用好政策性開發性金融工具，加快基礎設施項目建設。用好專項再貸款、財

政貼息等政策，加快推進製造業、服務業、社會服務等領域設備更新改造。針對需求偏弱的突出

矛盾，想方設法擴大有效投資和促進消費，調動市場主體和社會資本積極性，繼續實施好穩經濟

一攬子政策和接續政策，注重用好近期出台的兩項重要政策工具。



＊提前下達明年專項債部分限額，支持剛性和改善性住房需求＊



會議要求，用好政策性開發性金融工具，根據地方項目需求合理確定額度投放，加快資金使

用和基礎設施項目建設，在四季度形成更多實物工作量。

用好專項再貸款、財政貼息等政策，加快推進製造業、服務業、社會服務等領域設備更新改

造，盡早形成現實需求。

同時，依法依規提前下達明年專項債部分限額。因城施策運用政策工具箱中的工具，支持剛

性和改善性住房需求，實施好保交樓政策。做好物流保通保暢。保障煤炭、電力等能源穩定供應

。經濟大省要發揮穩經濟挑大梁作用。



＊中央財政對地方新增支出予以７０％補助＊



李克強表示，當前困難群眾增多，要扎實保民生、兜底線。在第四季度階段性擴大低保覆蓋

範圍、將低保邊緣戶納入低保補助，各地要扎實、公平落到位，應保盡保，中央財政對地方新增

支出予以７０％補助。落實和完善失業保障擴圍政策，使返鄉農民工也能拿到補助或救助。將登

記失業半年以上人員納入一次性吸納就業補貼範圍。強化安全生產。

李克強說，受超預期因素衝擊，二季度前期經濟明顯下滑，果斷加大宏觀政策實施力度，及

時出台穩經濟一攬子政策和接續政策，經過艱辛努力，扭轉了經濟下滑態勢，三季度經濟總體恢

復回穩。

