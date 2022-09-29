《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》人行聯合銀保監、發改委、工信部、財政

部、農業農村部、中證監和鄉村振興局向陝西省政府印發《陝西省銅川市普惠金融改革試驗區總

體方案》，向浙江省政府印發《浙江省麗水市普惠金融服務鄉村振興改革試驗區總體方案》、向

四川省政府印發《四川省成都市普惠金融服務鄉村振興改革試驗區總體方案》，在三地開展普惠

金融改革試驗，探索普惠金融服務鄉村振興的有效路徑。

「陝西銅川方案」立足典型資源枯竭型城市的發展實際，以探索普惠金融助力經濟轉型為目

標，提出拓展普惠金融服務覆蓋面、發展數字普惠金融、加大重點領域金融支持力度、強化保障

措施等４個方面１７項具體改革舉措。

「浙江麗水方案」立足農業大市、生態大市的區域特點，以探索普惠金融支持鄉村振興為目

標，提出建立服務鄉村振興的多元化金融體系、加大對鄉村振興重點領域的金融支持力度、構建

支持鄉村振興的融資機制、提升鄉村振興金融服務水平、強化保障措施等５個方面２０項具體改

革舉措。

「四川成都方案」立足「大都市＋農業農村現代化」的發展要求，以探索普惠金融支持高水

平城鄉融合發展為目標，提出健全農村金融服務體系、加大金融資源傾斜「三農」力度、運用金

融科技增加金融服務鄉村振興能力、促進農村產權和金融資源有機銜接、滿足多層次全生命周期

金融需求、優化農村金融基礎設施、強化保障措施等７個方面２０項具體改革舉措。

