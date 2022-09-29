《經濟通通訊社２９日專訊》全球主要海運航線的運價在傳統旺季第三季下跌，當中有中國

北美航線運價挫逾八成，有分析指出通脹壓力及去年「囤貨潮」致海運需求疲軟，航運市場正面

臨逆風，５至７月亞洲集裝箱進出口量現負增長。

三季度是全球海上集裝箱運輸的傳統旺季，惟多項數據顯示，今年三季度的全球航運市場表

現疲軟，波羅的海航運交易所發布的ＦＢＸ指數顯示，截至９月２６日，ＦＢＸ集裝箱海運價格

平均為４０２９美元，較去年９月份的歷史高點，已下跌６３﹒８％。中國╱遠東－北美西海岸

航線運價較去年最高運價水平下跌８５﹒７％。

航運公司馬士基表示，由於通脹壓力和能源成本上升，歐美經濟前景日益悲觀，經濟數據顯

示，５月－７月，區域集裝箱貿易增長進一步下降，大多數主要地區出現負增長，亞洲合計出口

量下降１﹒１％，進口量下降８﹒３％。集裝箱運價有所下滑，ＳＣＦＩ下降至９月的每標準箱

約３０００美元，回到與２０２０年１２月相同水平。



＊分析：通脹壓力及去年「囤貨潮」致海運需求疲軟＊



業內人士表示，由於疫情導致供應鏈斷裂，多個國家在去年發生了「囤貨潮」，導致去年海

運費用出現大漲，這本身屬於一種不可持續的狀態。而今年由於全球經濟通脹壓力加大，需求開

始下降，再加上大批新船下水，加劇了供需之間的落差。全球海運巨頭達飛也在９月發布的二季

報中表示，最近幾周，通脹壓力導致消費者支出放緩，因此對海運的需求疲軟，在一些地區，這

些事態發展導致現貨運費下降。（ｄｗ）

