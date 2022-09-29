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AH股新聞

29/09/2022 10:54

《Ａ股焦點》航運股走弱，中遠海能Ａ跌半成，海運旺季不旺運價跌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》全球主要海運航線的運價在傳統旺季的第三季下跌，當中有中
國北美航線運價挫逾八成。Ａ股航運股明顯走弱，招商南油（滬：６０１９７５）挫９﹒９％，
中遠海能（滬：６０００２６）、招商輪船（滬：６０１８７２）均挫超過半成，中遠海特
（滬：６００４２８）跌２﹒９％，長航鳳凰（深：０００５２０）跌４﹒１％，長久物流
（滬：６０３５６９）跌２﹒５％。
　　波羅的海航運交易所發布的ＦＢＸ指數顯示，截至２６日，ＦＢＸ集裝箱海運價格平均為
４０２９美元，較去年９月份的歷史高點，已下跌６３﹒８％。中國╱遠東－北美西海岸航線運
價較去年最高運價水平下跌８５﹒７％。西非馬隆格╱傑諾－中國寧波超大型油輪（ＶＬＣＣ）
運價指數２８日已跌至９４﹒１４ＷＳ╱點，當日跌幅２﹒４６％，周跌幅５﹒８６％。
　　分析指出，通脹壓力及去年「囤貨潮」致海運需求疲軟，航運市場正面臨逆風，５至７月亞
洲集裝箱進出口量現負增長。全球海運巨頭達飛也在９月發布的二季報中表示，最近幾周，通脹
壓力導致消費者支出放緩，因此對海運的需求疲軟，在一些地區，這些事態發展導致現貨運費下
降。（ｄｗ）

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