《經濟通通訊社２９日專訊》全球主要海運航線的運價在傳統旺季的第三季下跌，當中有中

國北美航線運價挫逾八成。Ａ股航運股明顯走弱，招商南油（滬：６０１９７５）挫９﹒９％，

中遠海能（滬：６０００２６）、招商輪船（滬：６０１８７２）均挫超過半成，中遠海特

（滬：６００４２８）跌２﹒９％，長航鳳凰（深：０００５２０）跌４﹒１％，長久物流

（滬：６０３５６９）跌２﹒５％。

波羅的海航運交易所發布的ＦＢＸ指數顯示，截至２６日，ＦＢＸ集裝箱海運價格平均為

４０２９美元，較去年９月份的歷史高點，已下跌６３﹒８％。中國╱遠東－北美西海岸航線運

價較去年最高運價水平下跌８５﹒７％。西非馬隆格╱傑諾－中國寧波超大型油輪（ＶＬＣＣ）

運價指數２８日已跌至９４﹒１４ＷＳ╱點，當日跌幅２﹒４６％，周跌幅５﹒８６％。

分析指出，通脹壓力及去年「囤貨潮」致海運需求疲軟，航運市場正面臨逆風，５至７月亞

洲集裝箱進出口量現負增長。全球海運巨頭達飛也在９月發布的二季報中表示，最近幾周，通脹

壓力導致消費者支出放緩，因此對海運的需求疲軟，在一些地區，這些事態發展導致現貨運費下

降。（ｄｗ）

