《經濟通通訊社２９日專訊》受到歐洲能源危機影響，當地市場採暖產品需求增加，內媒引

述報道，中國對歐洲電暖器、電熱毯等出口同比激增。消息刺激Ａ股採暖產品相關股份走高，當

中電熱毯相關上市公司彩虹集團（深：００３０２３）在六個交易日內取得四個漲停板，此外多

個相關上市公司被投資者問詢，是否涉足取暖產品業務。

中國家用電器協會的統計顯示，在２０２２年多數家電產品對歐洲出口額呈下降態勢的背景

下，空調、電熱水器、電暖器、電熱毯、電吹風等品類２０２２年前７個月出口額逆勢增長，其

中電熱毯增速高達９７％。海關總署數據顯示，２０２２年１月，歐盟２７國進口中國電熱毯月

度數量為１８﹒９萬條，６月增長至５２﹒１萬條，７月快速攀升至１２９萬條，環比增長近

１５０％。

相關概念股受到關注後，彩虹集團回應表示，公司產品以國內銷售為主，出口業務處於前期

的起步探索階段，目前取得了一些電熱毯訂單，量小金額低。惟今日公司股價續升８﹒１％，報

３１﹒４元人民幣；家電公司巨星科技（深：００２４４４）表示，作為全球家居消費品銷售公

司，一直通過歐洲銷售渠道銷售暖爐、壁爐、取暖器等產品，滿足歐洲居民的取暖需求，近期取

得較好增長，目前升１﹒３％，報２０元人民幣。

不過，有部分概念股降溫，美的集團（深：０００３３３）跌１﹒２５％，惠而浦

（滬：６００９８３）跌２﹒６１％，格力電器（深：０００６５１）跌１﹒１５％。

分析人士提醒，類似「風口」可能僅為短期效應，投資者需要理智看待對歐電熱家電出口，

企業也要警惕短期需求波動帶來的滯銷和產能過剩風險。（ｄｗ）

