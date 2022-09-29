《經濟通通訊社２９日專訊》內地在實施「雙減」政策後，面向義務教育的教培機構幾乎滅

跡，但有內媒報道，新興的「家庭教育指導師」受到一線城市家長熱捧，職位要求「接送孩子上

下學、輔導學習、處理學校事務，陪伴指導孩子的素質類教育活動」等，坊間並有機構提供家庭

教育指導師職業培訓證書課程。現象被內地監管關注，教育部等三部門發文指，防範以「家庭教

育指導師」名義違規校外培訓，以「家庭教育指導」等名義開展面向中小學生的各類培訓活動，

屬於違規行為。

教育部校外教育培訓監管司、人力資源和社會保障部職業能力建設司、全國婦聯家庭和兒童

工作部最新發布《關於防範以「家庭教育指導師」名義開展違規校外培訓的提示》中指出，家庭

教育指導是為未成年人的父母或者其他監護人實施家庭教育提供服務，重在宣傳正確的家庭教育

知識、幫助家長掌握科學家庭教育理念和方法。家庭教育指導服務的對象是成年人，以「家庭教

育指導」等名義開展面向中小學生的各類培訓活動，屬於違規行為。

此外，家庭教育指導師不符合《校外培訓機構從業人員管理辦法》有關資質要求，不能招用

為中小學生校外培訓機構教學、教研人員。「家庭教育指導師」尚未納入《國家職業資格目錄》

，相關主管部門未頒發或授權頒發「家庭教育指導師」證書。（ｄｗ）

