《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌美元匯價昨日（２８日）即期價單日重貶逾１％，最

低見７﹒２５，離岸價一度貶穿７﹒２６價位，創下有交易以來的最低紀錄。人民銀行昨日傍晚

再度放話警告市場「不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸」，又指當前外匯市場運行總

體上是規範有序的，但也存在少數企業跟風「炒匯」、金融機構違規操作等現象，應當加強引導

和糾偏，要求堅決抑制匯率大起大落。受上述消息影響，離岸、在岸人民幣紛紛跳漲。



＊離岸反彈逾千點，即期收市報７﹒２０２０＊



離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）從７﹒２６７５一度漲至７﹒１４４６，較日內低點漲超

１２００點，截至２９日早上８時２０分，暫報７﹒１７７０跌１６０點子。人民幣兌一美元即

期匯率（ＣＮＹ）昨日１６：３０收盤價仍瀉８７８點子報７﹒２４５８，創逾十四年半新低，

夜市受人行維穩消息影響，短線快速拉升，２３：３０收市報７﹒２０２０，較日內低點漲超

５００點，此前一度跌破７﹒２５關口，至７﹒２５２１。



＊要求報價行切實維護人幣中間價的權威性＊



人行為穩定匯價，昨日公布２７日召開的全國外匯市場自律機制電視會議內容。人民銀行副

行長、中國外匯市場指導委員會（ＣＦＸＣ）主任委員劉國強出席並講話。會議強調，匯率的點

位是測不准的，雙向浮動是常態，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸。會議要求，自

律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。

會議要求，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。報

價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性；銀行自身要基於風險中性原則合理開展自營交易，

向市場提供真實流動性；成員單位要進一步加強對企業和金融機構風險中性的宣傳和引導，進一

步提升幫助企業避險的服務水平；有關部門要加強監督管理和監測分析，加強預期管理，遏制投

機炒作。（ｊｔ）

