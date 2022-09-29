《經濟通通訊社２９日專訊》據官媒《證券時報》發表文章指出，可以預見，短期內美國聯

儲局仍會強勢加息，美元指數難現轉弱拐點，包括人民幣在內的眾多非美貨幣仍會進一步承壓，

但只要市場預期能穩得住，隨著國內經濟穩增長政策的不斷見效，美元指數就難對人民幣匯率掀

起大的風浪。

因此，面對美元「他強任他強」，國內要做到「清風拂山崗」，一方面離不開外匯市場主管

部門繼續加強跨境資金流動和市場預期的監測，準備好風險對沖預案，以及繼續「以我為主」，

穩住國內經濟大盤；另一方面，也需要外匯市場參與主體理性冷靜看待全球匯率的短期劇烈波動

，避免追漲殺跌，通過「逢高結匯、逢低購匯」和匯率套期保值等對沖手段降低匯率風險敞口。



＊人民幣兌美元匯率貶值速度相當克制＊



文章又稱，從相對速度和橫向比較看，人民幣兌美元匯率貶值速度已經相當克制。從相對速

度看，觸發８月中旬以來人民幣兌美元匯率快速貶值的直接原因，在於美元指數的走強，但期間

美元指數的走強速度快於人民幣兌美元匯率的貶值速度。

從橫向比較看，人民幣兌美元匯率貶值幅度更顯克制，人民幣兌歐元、英鎊、日圓、韓元等

主要貨幣反而還在升值。人民幣匯率不會持續快速貶值，這也是截至目前人民銀行尚未大力干預

匯市的底氣。（ｊｔ）

