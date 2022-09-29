《經濟通通訊社２９日專訊》中國物流與採購聯合會與中國物流信息中心聯合發布的報告顯

示，８月份，隨著一系列穩增長、穩就業政策落地，工業生產、國際貿易、民生消費等領域需求

均有不同程度地改善，社會物流總額增長有所回升。但物流和供應鏈平穩運行存在不確定性因素

，企業增收不增利，微觀活力仍待進一步加強。

報告顯示，１－８月份，全國社會物流總額２１６﹒４萬億元人民幣，按可比價格計算，同

比增長３﹒２％，增速比１－７月回升０﹒１個百分點；當月增長３﹒９％，比７月回升０﹒６

個百分點。綜合來看，８月份以來穩定產業鏈供應鏈、支持重點領域相關政策效果有所顯現，生

產、消費等領域物流需求回升較為明顯。但也要看到，４月份以來社會物流總額增速均在３％左

右徘徊，沒有出現連續回升趨勢，後期要繼續觀察出現的積極變化。

報告稱，近幾個月來，業務預期指數連續處在較高景氣區間，反映出企業依然保持向好預期

。從後期來看，穩增長、穩預期仍然是主基調，隨著相關政策實施、基建項目加速推進，產業物

流如汽車行業穩步恢復，民生快遞物流保持較強韌性，多重有利因素將對穩定需求和企業預期起

到良好的提振作用。初步預計，前三季度社會物流需求有望保持平穩增長態勢，社會物流總額或

將實現３﹒３％－３﹒５％增長。（ｊｔ）

