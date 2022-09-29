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AH股新聞

29/09/2022 13:47

【聚焦人幣】巴克萊：若人幣續弱，各國將競爭性貶值保出口競爭力

　　《經濟通通訊社２９日專訊》巴克萊銀行最新報告稱，人民幣疲軟是全球經濟前景令人擔憂
的信號；如果人民幣走上持續貶值的道路，大多數其他國家將不得不跟進以保持出口競爭力。但
是這些國家很多已經面臨高通脹，需要捍衛其貨幣以免進一步貶值。巴克萊銀行經濟學家在報告
中並指出，近期人民幣疲軟仍是跟隨其他非美貨幣的弱勢，如果人民幣對ＣＦＥＴＳ一籃子貨幣
要回到２０２１年一季度的水平，則人民幣兌美元可能貶至７﹒５元。
　
＊人幣日內迅速回吐漲幅，當局擬通過貶值促經濟＊
　
　　報告並指出，人民幣疲軟也可為觀察中國經濟增長前景和「動態清零」政策提供一些線索，
儘管市場普遍預期１０月中共二十大會議後會放寬（動態清零政策），但該機構認為扭轉局面的
可能性很低。由此來看，隨著海外對中國出口需求放緩，當局自然會試圖通過匯率貶值來促進經
濟增長。
　　不過巴克萊也預計，中國國慶及二十大會議在即，中國當局會努力壓制市場進一步的無序行
為。
　　人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）今早大幅高開近千點後又迅速回吐，匯價再度回到７﹒２關口
附近，因逢低購匯需求不減；離岸ＣＮＨ亦自盤初開始一路調整回吐近半隔夜漲幅並回到７﹒２
水平。（ｗｌ）

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