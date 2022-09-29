《經濟通通訊社２９日專訊》英倫銀行周三（２８日）出手干預債市，美債利率見回落，美

股喘定止跌反彈，帶動環球股市造好，滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）從低位反彈

高開０﹒７４％，報３０６７﹒４７點，深綜指更高開１﹒０４％，創業板指高開１﹒２８％，

所有行業板塊造好，能源、有色股升幅居前。

應對人民幣連日急貶，人民銀行２７日召開全國外匯市場自律機制電視會議，強調現行人民

幣匯率形成機制適合中國國情，當前外匯市場運行總體上是規範有序的，必須認識到匯率的點位

是測不準的，雙向浮動是常態，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸；人行又表示，外

匯市場事關重大，保持穩定是第一要義，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，報

價行切實維護人幣中間價的權威性，堅決抑制匯率大起大落。在人行發聲保匯後，人民幣中間價

今報７﹒１１０２，較上個交易日升５點子，終止步九日連續大幅貶值。

人行同時繼續大碼放水，今日開展合共１８２０億元（人民幣．下同）的７天期和１４天期

逆回購操作，而今日有２０億元逆回購到期，即淨投放１８００億元。

國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議，他強調，第四季經濟在全年份

量最重，不少政策將在四季度發揮更大效能，要狠抓政策落實，促進經濟回穩向上，確保運行在

合理區間。李克強指出，要用好政策性開發性金融工具，加快基礎設施項目建設。用好專項再貸

款、財政貼息等政策，加快推進製造業、服務業、社會服務等領域設備更新改造；針對需求偏弱

的突出矛盾，想方設法擴大有效投資和促進消費，調動市場主體和社會資本積極性，繼續實施好

穩經濟一攬子政策和接續政策，注重用好近期出台的兩項重要政策工具。（ｅｙ）

