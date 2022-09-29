《經濟通通訊社２９日專訊》英倫銀行周三（２８日）出手干預債市，美債利率見回落，美

股喘定止跌反彈，帶動環球股市造好，加上人民銀行發聲穩定人民幣匯價，Ａ股震盪後今早顯著

高開，深股更升逾１％。不過隨著消費、地產及金融股拉跌下，滬綜指升幅半日收窄至

０﹒２７％，報３０５３﹒３３點，深成指僅升０﹒５５％，無力企穩萬一關，創業板指則繼續

升１﹒０１％。

人行繼續大碼放水１８００億元（人民幣．下同），今日開展合共１８２０億元的７天期和

１４天期逆回購操作。不過兩市半日成交只有３７２０億元的低水平，較上日同時段成交減少

９﹒２％。

應對人民幣連日急貶，人民銀行日前召開全國外匯市場自律機制電視會議，強調不要賭人民

幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸；外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義，自律機制成員單

位要自覺維護外匯市場的基本穩定，報價行切實維護人幣中間價的權威性。在人行發聲保匯後，

人民幣中間價今日終於止步九連貶，報７﹒１１０２，較上個交易日升５點子。

國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議，他強調，第四季經濟在全年份

量最重，不少政策將發揮更大效能，要狠抓政策落實，促進經濟回穩向上，確保運行在合理區間

。



＊旭輝房產帝國將傾，同業心慌慌＊



一線內房旭輝控股（００８８４）受流動性危機影響，遭多家大行下調評級，今日市值再蒸

發月兩成，股價刷新五年半新低。同業有難影響房地產行業前景，Ａ場地產股陪跌，中迪投資

（深：０００６０９）瀉９﹒４％，天房發展（滬：６００３２２）跌９﹒１％，新華聯

（深：０００６２０）挫７％，招商積余（深：００１９１４）現跌５﹒３％，新城控股

（滬：６０１１５５）走低３﹒３％。

旭輝控股被指項目信託借款未如期支付款項後，承認集團帳面有逾３００億元現金但絕大部

分無法被動用。債務逾期及公司的後續回應引發市場恐慌，旭輝控股公開澄清，但同時變相承認

了信託產品逾期及流動性短缺的困局，導致股價進一步下跌。



＊新股巨無霸萬潤新能，上日首日股價慘崩＊



醫藥股繼續拉漲，九典製藥（深：３００７０５）漲７﹒６％，華恒生物

（滬：６８８６３９）、百花醫藥（滬：６００７２１）升７％，東誠藥業

（深：００２６７５）升６﹒３％，貝達藥業（深：３００５５８）、立方製藥

（深：００３０２０）升６﹒２％。

Ａ股史上第二貴新股、磷酸鐵鋰正極材料龍頭企業萬潤新能（滬：６８８２７５）本有望隨

著電池熱迎來資本追捧，但遇上股市不景，上市首日竟大幅破發，現價每股報２１３﹒３７元，

下跌２８﹒９％，以一籤５００股計，投資者單籤虧損高達４﹒３３萬元。（ｅｙ）

