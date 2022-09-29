  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/09/2022 11:33

《Ａ股行情》滬指顯著高開盤中回落，半日收升０﹒２７％地產領跌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》英倫銀行周三（２８日）出手干預債市，美債利率見回落，美
股喘定止跌反彈，帶動環球股市造好，加上人民銀行發聲穩定人民幣匯價，Ａ股震盪後今早顯著
高開，深股更升逾１％。不過隨著消費、地產及金融股拉跌下，滬綜指升幅半日收窄至
０﹒２７％，報３０５３﹒３３點，深成指僅升０﹒５５％，無力企穩萬一關，創業板指則繼續
升１﹒０１％。
　　人行繼續大碼放水１８００億元（人民幣．下同），今日開展合共１８２０億元的７天期和
１４天期逆回購操作。不過兩市半日成交只有３７２０億元的低水平，較上日同時段成交減少
９﹒２％。
　　應對人民幣連日急貶，人民銀行日前召開全國外匯市場自律機制電視會議，強調不要賭人民
幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸；外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義，自律機制成員單
位要自覺維護外匯市場的基本穩定，報價行切實維護人幣中間價的權威性。在人行發聲保匯後，
人民幣中間價今日終於止步九連貶，報７﹒１１０２，較上個交易日升５點子。
　　國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議，他強調，第四季經濟在全年份
量最重，不少政策將發揮更大效能，要狠抓政策落實，促進經濟回穩向上，確保運行在合理區間

　
＊旭輝房產帝國將傾，同業心慌慌＊
　
　　一線內房旭輝控股（００８８４）受流動性危機影響，遭多家大行下調評級，今日市值再蒸
發月兩成，股價刷新五年半新低。同業有難影響房地產行業前景，Ａ場地產股陪跌，中迪投資
（深：０００６０９）瀉９﹒４％，天房發展（滬：６００３２２）跌９﹒１％，新華聯
（深：０００６２０）挫７％，招商積余（深：００１９１４）現跌５﹒３％，新城控股
（滬：６０１１５５）走低３﹒３％。
　　旭輝控股被指項目信託借款未如期支付款項後，承認集團帳面有逾３００億元現金但絕大部
分無法被動用。債務逾期及公司的後續回應引發市場恐慌，旭輝控股公開澄清，但同時變相承認
了信託產品逾期及流動性短缺的困局，導致股價進一步下跌。
　
＊新股巨無霸萬潤新能，上日首日股價慘崩＊
　
　　醫藥股繼續拉漲，九典製藥（深：３００７０５）漲７﹒６％，華恒生物
（滬：６８８６３９）、百花醫藥（滬：６００７２１）升７％，東誠藥業
（深：００２６７５）升６﹒３％，貝達藥業（深：３００５５８）、立方製藥
（深：００３０２０）升６﹒２％。
　　Ａ股史上第二貴新股、磷酸鐵鋰正極材料龍頭企業萬潤新能（滬：６８８２７５）本有望隨
著電池熱迎來資本追捧，但遇上股市不景，上市首日竟大幅破發，現價每股報２１３﹒３７元，
下跌２８﹒９％，以一籤５００股計，投資者單籤虧損高達４﹒３３萬元。（ｅｙ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金