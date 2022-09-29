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AH股新聞

29/09/2022 15:05

《Ａ股行情》匯市趨穩惟滬指軟０﹒１％兩連跌，成交６千億兩年低

　　《經濟通通訊社２９日專訊》英倫銀行周三（２８日）出手干預債市，美債利率見回落，美
股喘定止跌反彈，帶動環球股市造好，加上人民銀行發聲穩定人民幣匯價，Ａ股震盪後今早顯著
高開，深市更升逾１％。不過隨著多個板塊拉跌，地產及券商股午後跌幅擴大，滬綜指下午由升
轉跌，全日跌０﹒１３％連續第二日下跌，收報３０４１﹒２點，盤中低見３０２６﹒０８點繼
續刷新今年５月以來新低，深成指僅升０﹒１８％，無力收復萬一關，創業板指則升０﹒８３％

　　人行繼續大碼放水１８００億元（人民幣．下同），今日開展合共１８２０億元的７天期和
１４天期逆回購操作。不過在二十大前穩定壓倒一切的風向下，兩市全日成交只有６２４５億元
，是兩年來新低，資金循陸股通淨流入超過３４億元。
　　應對人民幣連日急貶，人民銀行日前召開全國外匯市場自律機制電視會議，強調不要賭人民
幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸；外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義，自律機制成員單
位要自覺維護外匯市場的基本穩定，報價行切實維護人幣中間價的權威性。在人行發聲保匯後，
人民幣中間價今日終於止步九連貶，報７﹒１１０２，較上個交易日升５點子。
　　國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議，他強調，第四季經濟在全年份
量最重，不少政策將發揮更大效能，要狠抓政策落實，促進經濟回穩向上，確保運行在合理區間

　
＊券商地產齊挫，領跌Ａ場＊
　
　　股市表現差，加上人幣持續疲軟引發外資離場憂慮，Ａ場券商股盤中急跌，整體板塊表現創
下三年半新低。４９隻券商股僅２隻上升，華林證券（深：００２９４５）跌４％，中金公司
（滬：６０１９９５）跌３，海通證券（滬：６００８３７）跌２﹒７％，中國銀河
（滬：６０１８８１）跌１﹒４％，中信証券（滬：６０００３０）下滑１﹒８％。江蘇省龍頭
證券行國聯證券（滬：６０１４５６）擬在Ａ股市場定增不超過７０億元，擴大業務規模，憂股
份被溝淡，國聯證券跌停，報８﹒６８元。
　　一線內房旭輝控股（００８８４）受流動性危機影響，遭多家大行下調評級，今日股價一度
刷新五年半新低。同業有難影響房地產行業前景，Ａ場地產股陪跌，中迪投資
（深：０００６０９）、天房發展（滬：６００３２２）、新華聯（深：０００６２０）跌停，
新城控股（滬：６０１１５５）走低３﹒７％，金地集團（滬：６００３８３）跌３﹒１％，萬
科Ａ（深：０００００２）跌１﹒８％。
　
＊金股強漲，巨無霸新股首日重創＊
　
　　英倫銀行出手干預債市，帶動全球市場回暖，美債孳息率回落，美元回軟，推高國際金價。
黃金股急漲，金貴銀業（深：００２７１６）漲停，園城黃金（滬：６００７６６）升６﹒７％
，銀泰黃金（深：０００９７５）升６﹒１％，洛陽鉬業（滬：６０３９９３）走高３﹒７％，
湖南黃金（深：００２１５５）升３﹒２％，紫金礦業（滬：６０１８９９）漲２﹒９％。
　　贛鋒鋰業（深：００２４６０）公告，與宜春市政府簽署戰略合作框架協議，雙方共同構建
從鋰資源開發到鋰電材料、新型鋰電池、電池應用的全產業鏈體系。贛鋒鋰業升２﹒３％。
　　Ａ股史上第二貴新股、磷酸鐵鋰正極材料龍頭企業萬潤新能（滬：６８８２７５）本有望隨
著電池熱迎來資本追捧，但遇上股市不景，上市首日竟大幅破發，每股收報２１７﹒１４元，下
跌２７﹒６％，以一籤５００股計，投資者單籤帳面虧損高達４﹒１４萬元。（ｅｙ）
　
　　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８２７﹒１４　　－０﹒０４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０４１﹒２０　　－０﹒１３　　　　２７６４﹒４１　　
　　深證綜合指數　　１９３７﹒２０　　－０﹒０５　　　　３４８１﹒３２　　
　　上證Ｂ股指數　　　２８４﹒０４　　＋１﹒３３　　　　　１﹒６９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１４８﹒１０　　＋０﹒０３　　　　　０﹒６７　　　　
　　上證１８０指數　８１２２﹒３５　　－０﹒１５　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５５８０﹒４５　　＋０﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０９１９﹒４４　＋０﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２１８２﹒４６　　－０﹒０７　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２３３３﹒００　　＋０﹒８３　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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