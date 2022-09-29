《經濟通通訊社２９日專訊》英倫銀行周三（２８日）出手干預債市，美債利率見回落，美

股喘定止跌反彈，帶動環球股市造好，加上人民銀行發聲穩定人民幣匯價，Ａ股震盪後今早顯著

高開，深市更升逾１％。不過隨著多個板塊拉跌，地產及券商股午後跌幅擴大，滬綜指下午由升

轉跌，全日跌０﹒１３％連續第二日下跌，收報３０４１﹒２點，盤中低見３０２６﹒０８點繼

續刷新今年５月以來新低，深成指僅升０﹒１８％，無力收復萬一關，創業板指則升０﹒８３％

。

人行繼續大碼放水１８００億元（人民幣．下同），今日開展合共１８２０億元的７天期和

１４天期逆回購操作。不過在二十大前穩定壓倒一切的風向下，兩市全日成交只有６２４５億元

，是兩年來新低，資金循陸股通淨流入超過３４億元。

應對人民幣連日急貶，人民銀行日前召開全國外匯市場自律機制電視會議，強調不要賭人民

幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸；外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義，自律機制成員單

位要自覺維護外匯市場的基本穩定，報價行切實維護人幣中間價的權威性。在人行發聲保匯後，

人民幣中間價今日終於止步九連貶，報７﹒１１０２，較上個交易日升５點子。

國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議，他強調，第四季經濟在全年份

量最重，不少政策將發揮更大效能，要狠抓政策落實，促進經濟回穩向上，確保運行在合理區間

。



＊券商地產齊挫，領跌Ａ場＊



股市表現差，加上人幣持續疲軟引發外資離場憂慮，Ａ場券商股盤中急跌，整體板塊表現創

下三年半新低。４９隻券商股僅２隻上升，華林證券（深：００２９４５）跌４％，中金公司

（滬：６０１９９５）跌３，海通證券（滬：６００８３７）跌２﹒７％，中國銀河

（滬：６０１８８１）跌１﹒４％，中信証券（滬：６０００３０）下滑１﹒８％。江蘇省龍頭

證券行國聯證券（滬：６０１４５６）擬在Ａ股市場定增不超過７０億元，擴大業務規模，憂股

份被溝淡，國聯證券跌停，報８﹒６８元。

一線內房旭輝控股（００８８４）受流動性危機影響，遭多家大行下調評級，今日股價一度

刷新五年半新低。同業有難影響房地產行業前景，Ａ場地產股陪跌，中迪投資

（深：０００６０９）、天房發展（滬：６００３２２）、新華聯（深：０００６２０）跌停，

新城控股（滬：６０１１５５）走低３﹒７％，金地集團（滬：６００３８３）跌３﹒１％，萬

科Ａ（深：０００００２）跌１﹒８％。



＊金股強漲，巨無霸新股首日重創＊



英倫銀行出手干預債市，帶動全球市場回暖，美債孳息率回落，美元回軟，推高國際金價。

黃金股急漲，金貴銀業（深：００２７１６）漲停，園城黃金（滬：６００７６６）升６﹒７％

，銀泰黃金（深：０００９７５）升６﹒１％，洛陽鉬業（滬：６０３９９３）走高３﹒７％，

湖南黃金（深：００２１５５）升３﹒２％，紫金礦業（滬：６０１８９９）漲２﹒９％。

贛鋒鋰業（深：００２４６０）公告，與宜春市政府簽署戰略合作框架協議，雙方共同構建

從鋰資源開發到鋰電材料、新型鋰電池、電池應用的全產業鏈體系。贛鋒鋰業升２﹒３％。

Ａ股史上第二貴新股、磷酸鐵鋰正極材料龍頭企業萬潤新能（滬：６８８２７５）本有望隨

著電池熱迎來資本追捧，但遇上股市不景，上市首日竟大幅破發，每股收報２１７﹒１４元，下

跌２７﹒６％，以一籤５００股計，投資者單籤帳面虧損高達４﹒１４萬元。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８２７﹒１４ －０﹒０４

上證綜合指數 ３０４１﹒２０ －０﹒１３ ２７６４﹒４１

深證綜合指數 １９３７﹒２０ －０﹒０５ ３４８１﹒３２

上證Ｂ股指數 ２８４﹒０４ ＋１﹒３３ １﹒６９

深證Ｂ股指數 １１４８﹒１０ ＋０﹒０３ ０﹒６７

上證１８０指數 ８１２２﹒３５ －０﹒１５

上證３８０指數 ５５８０﹒４５ ＋０﹒１６

深證成份指數 １０９１９﹒４４ ＋０﹒１８

中小創新指數 ２１８２﹒４６ －０﹒０７

深圳創業板指數 ２３３３﹒００ ＋０﹒８３

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