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AH股新聞

29/09/2022 11:33

《滬股通》上證１８０半日升０﹒３％，上證３８０升０﹒４４％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》上證１８０指數半日升０﹒３％，報８１５８﹒４５點，上證
３８０指數半日升０﹒４４％，報５５９６﹒０５點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０３﹒５１億元，用１６﹒４９
億元或３﹒２％。
　　西方與俄羅斯能源衝突加劇，美國庫存數據意外減少，擴大短期內供應收緊可能性。加上美
元滙價偏軟，帶動國際油價連續第二天上揚，錄得７月以來最大升幅。石油股今早全反彈，中國
海油（滬：６００９３８）跌１﹒６％，中海油服（滬：６０１８０８）漲１﹒１％，海油工程
（滬：６００５８３）升０﹒５％。
　　英倫銀行周三出手干預債市，帶動全球市場回暖，美債孳息率回落，美元回軟，推高金價。
黃金股急漲，園城黃金（滬：６００７６６）升近４％，赤峰黃金（滬：６００９８８）升
３﹒９％，西部黃金（滬：６０１０６９）升２﹒９％，紫金礦業（滬：６０１８９９）走高
３﹒１％。
　　全球主要海運航線的運價在傳統旺季的第三季下跌，當中有中國北美航線運價挫逾八成。Ａ
股航運股明顯走弱，招商南油（滬：６０１９７５）跌停，中遠海能（滬：６０００２６）瀉
７﹒６％，招商輪船（滬：６０１８７２）均挫８﹒９％，中遠海特（滬：６００４２８）跌
２﹒９％，長久物流（滬：６０３５６９）跌２﹒５％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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