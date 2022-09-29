《經濟通通訊社２９日專訊》上證１８０指數半日升０﹒３％，報８１５８﹒４５點，上證

３８０指數半日升０﹒４４％，報５５９６﹒０５點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０３﹒５１億元，用１６﹒４９

億元或３﹒２％。

西方與俄羅斯能源衝突加劇，美國庫存數據意外減少，擴大短期內供應收緊可能性。加上美

元滙價偏軟，帶動國際油價連續第二天上揚，錄得７月以來最大升幅。石油股今早全反彈，中國

海油（滬：６００９３８）跌１﹒６％，中海油服（滬：６０１８０８）漲１﹒１％，海油工程

（滬：６００５８３）升０﹒５％。

英倫銀行周三出手干預債市，帶動全球市場回暖，美債孳息率回落，美元回軟，推高金價。

黃金股急漲，園城黃金（滬：６００７６６）升近４％，赤峰黃金（滬：６００９８８）升

３﹒９％，西部黃金（滬：６０１０６９）升２﹒９％，紫金礦業（滬：６０１８９９）走高

３﹒１％。

全球主要海運航線的運價在傳統旺季的第三季下跌，當中有中國北美航線運價挫逾八成。Ａ

股航運股明顯走弱，招商南油（滬：６０１９７５）跌停，中遠海能（滬：６０００２６）瀉

７﹒６％，招商輪船（滬：６０１８７２）均挫８﹒９％，中遠海特（滬：６００４２８）跌

２﹒９％，長久物流（滬：６０３５６９）跌２﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

